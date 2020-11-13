



МТС Банк изучил, как изменились предпочтения волгоградцев при совершении онлайн-покупок в октябре 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в связи с ограничительными мерами из-за распространения коронавирусной инфекции. Анализ собственных данных показал, что безусловным лидером по приросту количества платежей стали магазины одежды, где количество онлайн-покупок увеличилось в 6,6 раза. Так же значительно выросли онлайн-транзакции на оплату благотворительности, косметики и страховых услуг, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании МТС.

2020 год внес значительные изменения в потребительские привычки жителей региона и работу бизнеса. С весны этого года многие крупные компании и малые предприятия переориентировали свои каналы продаж: заметно выросли онлайн-транзакции в категориях, где раньше господствовали офлайн-продажи.А введение новых ограничительных мер в начале октября снова побудило потребителей вернуться к покупкам в интернете после летних послаблений.

Наибольший рост онлайн-продаж показали магазины одежды и аксессуаров. Здесь в октябре 2020 года по сравнению с тем же периодом прошлого года количество транзакций увеличилось в 6,6 раза, средний чек при этом уменьшился в 2,7 раза до 1649 рублей. Первый резкий рост онлайн-продаж одежды наблюдался в марте-апреле 2020 года во время самоизоляции, введенной в России из-за пандемии коронавируса. Тогда потребители были вынуждены перейти к онлайн-покупкам одежды поскольку все офлайн магазины были закрыты. Осенний рост можно объяснить тем, что люди оценили удобство шопинга, не выходя из дома, тем более, что часть интернет-магазинов предоставляет возможность бесплатной примерки и возврата не подошедшей вещи. Также многие крупные сетевые магазины стали предлагать дополнительные скидки при онлайн-покупках.





На втором месте по увеличению количества платежей в онлайне – благотворительность. Прирост в этой категории в октябре составил 4,2 раза год к году, средний чек на оплату увеличился на29%. Затем идет косметика – рост в 2,7 раза, рост среднего чека составил 32%.

Снижение среднего чека в половине категорий на фоне значительного роста продаж говорит о том, что онлайн-покупки жители региона стали совершать чаще, но при этом подходить к выбору товаров более экономно. Наибольшее увеличение среднего чека наблюдалось на покупку в супермаркетах(+2,3 раза) и косметики(+32%).

Примечательно, что в категориях, которые были изначально ориентированы на онлайн, изменения произошли незначительные. Так, например, в телекоммуникационных услугах количество транзакций увеличилось всего на 1%, а продажи приложений и игр для смартфонов, игровых консолей и компьютеров, наоборот, уменьшились на 12%.При этом значительно увеличились досуговые категории: онлайн-знакомства (+2,1 раза) и онлайн-кинотеатры (+84%), что объясняется ограниченными возможностями в реальном общении.

Учитывая потребности клиентов, МТС Банк в конце октября изменил категории с повышенным кэшбэком для держателей дебетовых и кредитных карт линейки MTS CASHBACK. Теперь кэшбэк в размере 5% по универсальной и виртуальной картам MTS CASHBACK и 3% по виртуальной предоплаченной карте MTS CASHBACK Lite будет начисляться на категории:магазины одежды;магазины детских товаров;доставка еды из ресторанов и кафе;фастфуд, рестораны и бары.

Методология исследования

Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов МТС Банка в Волгоградской области. Учитывались платежные операции в октябре 2019-2020 годов по соответствующим МСС-кодам.



