Расследования 13.11.2020 13:10
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13.11.2020 13:10
Следственным отделом по Краснооктябрьскому району Следственного управления СКР по области завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летней местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере), ч.1 ст.303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу). Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, весной прошлого года обвиняемая, узнав о смерти одинокой пенсионерки, решила завладеть правом собственности на её квартиру. Для этого она изготовила подложный договор, в соответствии с которым якобы 73-летняя волгоградка буквально за месяц до своей кончины подарила ей свою жилплощадь, стоимость которой на тот момент составляла 1 миллион 100 тысяч рублей. Злоумышленница представила фальсифицированный документ вместе с исковым заявлением в суд. Преступные намерения истицы вскрыла почерковедческая экспертиза, проведенная в рамках гражданского судопроизводства.
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