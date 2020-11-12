В кабинет губернатора Волгоградской области пришла налоговая





О главном - о финансах в кабинете главы региона сегодня поговорили руководитель УФНС по Волгоградской области Роман Иванов и губернатор Андрей Бочаров.

Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на пресс-службу аппарата главы области, Андрей Бочаров подчеркнул, что выполнение социальных обязательств, строительство и ремонт дорог, объектов социальной сферы, а также решение задач, поставленных Президентом России, по реализации национальных проектов и приоритетных проектов, направленных на повышение качества жизни людей на территории региона, являются в том числе результатом эффективной работы Управления федеральной налоговой службы по Волгоградской области.





Руководитель региональной налоговой службы Роман Иванов отметил высокий уровень взаимодействия с органами исполнительной власти Волгоградской области и доложил о принимаемых мерах по повышению качества услуг населению в условиях санитарно-эпидемиологической обстановки, вызванной сдерживанием распространения COVID-19. В рабочей встрече также принял участие первый заместитель губернатора Волгоградской области Александр Дорждеев, который отметил конструктивное взаимодействие с региональным управлением налоговой службы.





В ходе рабочей встречи Андрей Бочаров поблагодарил Романа Иванова и в его лице всех сотрудников Управления федеральной налоговой службы по Волгоградской области за профессиональное и ответственное отношение к работе и поздравил с наступающим праздником.



