В кабинет губернатора Волгоградской области пришла налоговая

Общество 12.11.2020 18:32
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12.11.2020 18:32
О главном - о финансах в кабинете главы региона сегодня поговорили руководитель УФНС по Волгоградской области Роман Иванов и губернатор Андрей Бочаров.
Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на пресс-службу аппарата главы области, Андрей Бочаров подчеркнул, что выполнение социальных обязательств, строительство и ремонт дорог, объектов социальной сферы, а также решение задач, поставленных Президентом России, по реализации национальных проектов и приоритетных проектов, направленных на повышение качества жизни людей на территории региона, являются в том числе результатом эффективной работы Управления федеральной налоговой службы по Волгоградской области.
Руководитель региональной налоговой службы Роман Иванов отметил высокий уровень взаимодействия с органами исполнительной власти Волгоградской области и доложил о принимаемых мерах по повышению качества услуг населению в условиях санитарно-эпидемиологической обстановки, вызванной сдерживанием распространения COVID-19. В рабочей встрече также принял участие первый заместитель губернатора Волгоградской области Александр Дорждеев, который отметил конструктивное взаимодействие с региональным управлением налоговой службы.
В ходе рабочей встречи Андрей Бочаров поблагодарил Романа Иванова и в его лице всех сотрудников Управления федеральной налоговой службы по Волгоградской области за профессиональное и ответственное отношение к работе и поздравил с наступающим праздником.
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