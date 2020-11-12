В Волгограде известного застройщика завалили исками из-за срыва сдачи ЖК «Бастион»





Свыше 100 исков подано с лета этого года в Дзержинский районный суд Волгограда на застройщика жилого комплекса «Бастион». Как сообщает ИА «Высота 102», две высотки почти на 800 квартир начинало строить ООО «Строительная компания «Пересвет-Юг», переименованное в ноябре прошлого года в «Специализированный застройщик «Бастион». Две 25-этажки комфорт-класса расположены в микрорайоне Семь ветров на бульваре 30-летия Победы – в пешей доступности от ТРК «Парк Хаус». Как указывают в своих исковых заявлениях дольщики, дом №2 должны были достроить в последнем квартале прошлого года, но ключи не передали до сих пор. На сайте компании указано, что объект теперь должны сдать до конца 2020 года. Все квартиры в комплексе распроданы.

Из 120 исков, направленных только в один Дзержинский суд, на сегодняшний день удовлетворены порядка 75 (решения не вступили в силу), около 20 – возвращены заявителям. С финансовыми претензиями к фирме, в которой гендиректором выступает известный в Волгограде строитель Алексей Цуканов, в суды районов города и региона обращались и другие покупатели квартир. Учредителями компании, согласно данным из ЕГРЮЛ, являются Вадим Лазарев и Олеся Панфилова.

В областной суд на данный момент поступило 45 апелляционных жалоб на судебные решения о взыскании с «Бастиона» морального вреда, неустоек и штрафов за просрочку при сдаче жилого комплекса. По 39 из них областной суд оставил решение суда в силе.





Как показывает судебная практика, некоторым дольщикам удается взыскать с застройщика приличные денежные суммы. Так, в конце октября Дзержинский райсуд обязал строительную компанию выплатить двоим покупателям квартиры 240 тысяч рублей. Как указано в решении суда, истцы приобрели четырехкомнатную квартиру площадью почти 82 квадратных метра за 3,8 млн рублей. Ответчик обязался передать им жилье в четвертом квартале 2019 года. «До настоящего времени дом в эксплуатацию не сдан, что существенно нарушает права истцов», - указано в судебном акте. 3 ноября в том же суда покупатель квартиры стоимостью 3,5 млн рублей отсудила у «Бастиона» 215 тысяч рублей. По итогам ряда судебных процессов удовлетворены ходатайства «Бастиона» об отсрочке компенсационных выплат дольщикам.

В суд на застройщика поступают иски от дольщиков обоих домов жилого комплекса «Бастион». Первая многоэтажка уже сдана, но с нарушением установленных в договорах купли-продажи сроков. Строительство второго дома пока не завершено.

«Пересвет-Юг» во главе с Алексеем Цукановым - одно из самых известных в Волгограде строительных предприятий. Фирма является застройщиком жилых комплексов «Urbn», «Профсоюзная, 20» (Ворошиловский район), «Гринвич» (Центральный район), «Квартал» (Дзержинский район). Организация также брала на себя обязательства по достройке проблемного жилья. Среди таких объектов – ЖК «Парк Европейский», «Доминант», «Атлант» и другие.



