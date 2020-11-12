Разрешилась интрига с присвоением известного имени новой дороге в Волгограде





Новый участок дороги протяженностью 1,4 км в Советском районе назовут в честь 96-летнего Почетного жителя города-героя Волгограда и Волгоградской области, участника Сталинградской битвы Максима Матвеевича Загорулько. Об этом, как передает ИА «Высота 102», сообщил сегодня журналистам председатель городского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Александр Струков.

По его словам, эта идея была поддержана единогласно, в том числе и проживающими в регионе участниками Великой Отечественной войны. Рядом с новой дорогой находится Волгоградский государственный университет, где долгое время трудился ветеран. Профессор Максим Загорулько известен далеко за пределами Волгоградской области и России как ученый и создатель энциклопедии «Сталинградская битва». Его имя высечено на стенах Зала Воинской и Трудовой славы.

Новый участок дороги-дублера Второй продольной магистрали в Советском районе Волгограде готовят к вводу в эксплуатацию. Дорогу, которая соединила улицу Электролесовскую с ТРЦ «Акварель», планируют открыть до конца текущего года. Накануне глава региона Андрей Бочаров сообщил, что новому инфраструктурному объекту будет присвоено известное имя.

«Думаю, в ближайшее время пройдет обсуждение с ветеранским сообществом и будет предложено имя, которое присвоят участку дороги. Это особенно важно в год 75-летия Победы. Уверен, город примет решение, и мы будем ездить по новой улице имени нашего заслуженного земляка», - заявил накануне губернатор.

Сегодня глава Волгограда Виталий Лихачев провел на новом участке автомобильной дороги встречу с представителями городского Совета ветеранов и Общественной палаты. По мнению главы города, называть новые объекты в честь известных людей – это здорово. «У нас в городе живет очень много замечательных людей, много настоящих исторических фактов, очень много героев, как ратных, так и трудовых подвигов», - отметил Лихачев. Хорошим примером, по его словам, является сквер им. Александры Пахмутовой в центре Волгограда, который был благоустроен и назван в честь прославленной землячки в год ее 90-летия.

Напомним, к возведению первого участка дороги-дублера, соединяющей Советский и Кировский районы, МП "ДСЭР Советского района" приступило зимой 2019 года. Сдача второго участка дороги - от ТРЦ "Акварель" до соединения с ул. Кирова – намечена на 2024 год. Проект предусматривает не только сооружение полноценного соединительного проезда, но и создание инфраструктуры с тротуарами, парковочными карманами, ливневой канализацией и освещением.



