



Сегодня, 11 ноября отмечается Международный день энергосбережения, который призван привлечь внимание к рациональному использованию ресурсов и развитию возобновляемых источников энергии. Сбер, реализуя комплексную ESG-стратегию, нацелен на минимизацию собственного энергопотребления и использование возобновляемых источников энергии, а также участвует в формировании «зелёной» экономики в стране.

Как сообщили ИА «Высота 102» в Сбере, за последние три года банк профинансировал целый ряд инновационных проектов в сфере возобновляемой энергетики — в частности, строительство ветропарков в Ростовской и Мурманской областях, солнечных станций в Башкортостане, Астраханской и Самарской областях.

"Для нас очень важно снижать собственное негативное воздействие на экологию, и мы стремимся делать это как можно эффективнее. На тысячах наших действующих объектов внедряем системы телеметрии и дистанционного управления энергоресурсами. Мы используем оборудование с высоким классом энергоэффективности, а при проектировании и строительстве новых объектов применяем «зелёные» стандарты LEED Silver. В октябре 2020 года у банка появился первый офис, работающий исключительно на «зелёной» энергии. Им стало центральное отделение Сбербанка в Ульяновске, которое ежемесячно потребляет порядка 90 тысяч кВт*ч. Теперь электрическая энергия, поставляемая на объект, производится на ветроэлектрических станциях", - отмечают в Сбере.

При реконструкции и строительстве объектов банк применяет оборудование класса энергоэффективности не ниже уровня «А». В 2018–2019 годах Сбер заменил 33 тыс. светильников на энергосберегающие (LED), что дало экономию в 12,5 млн руб. В 2021 году будет заменено более 79 тыс. светильников.

Внедрение систем автоматизированного управления инженерными сетями, прежде всего систем телеметрии и дистанционного управления (СТДУ), развёрнутых уже на 3400 объектов банка, позволило снизить энергопотребление на 28–30 млн кВт*ч, что эквивалентно 145 млн рублей в год.

Сегодня большинство объектов Сбера, в первую очередь крупных, оснащено приборным учётом топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), и в ближайшие 2–3 года банк планирует интегрировать их в единую автоматизированную систему, которая может анализировать эффективность потребления ТЭР с использование технологий искусственного интеллекта. Среднее значение общепринятого целевого показателя энергоэффективности (удельного потребления электроэнергии на м2 портфеля недвижимости) в Сбере сейчас составляет 150–155 кВт*ч в год — это одно из самых низких значений для подобных портфелей.

Новейшие технологии применяются и в центрах обработки данных (ЦОД) Сбера. Инновационная система прямого охлаждения компьютерного оборудования предварительно подготовленным уличным воздухом снижает среднегодовой коэффициент энергоэффективности (PUE) до 1,19, что значительно лучше среднестатистических показателей. Высоковольтные системы энергоснабжения работают на напряжении 20 киловольт, что позволяет до 20% уменьшить потери в процессах передачи, коммутации и трансформации электроэнергии. Также внедрено умное управление воздушными потоками в машинных залах: холодный воздух подаётся в нужное место и в нужном количестве. Фальшпол высотой два метра снижает потери от турбулентности и смешения тёплых и холодных потоков воздуха. Вместо аккумуляторных батарей банк старается использовать системы бесперебойного энергоснабжения с механическими накопителями энергии. Применяя интеллектуальную систему управления батареями BMS, способную прогнозировать изменение температуры и влажности воздуха, банк получает возможность заранее подготовиться к энергоёмким переходным процессам.

Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка: «Последние годы Сбер перестраивает все свои процессы, минимизируя своё воздействие на окружающую среду. Мы верим, что координация усилий всех заинтересованных сторон поможет внедрить практики ответственного финансирования и управления ESG-рисками в банковском секторе и экономике страны в целом. Важно, что инвестиции в модернизацию оборудования инженерных систем, развитие ʺзелёныхʺ и энергосберегающих технологий не только снижают воздействие на окружающую среду, но и дают ощутимый экономический эффект — это отличный пример ситуации, в которой выигрывают все».