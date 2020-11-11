Расследования

Гражданина ФРГ, осужденного за обман ростовского бизнесмена, не выпустили по УДО из колонии под Волгоградом

Расследования 11.11.2020 11:33
0
11.11.2020 11:33


Отказано в условно-досрочном освобождении осужденному за мошенничество на сумму более 270 млн рублей гражданину Германии Ойгену Лангу, отбывающему наказание в исправительной колонии общего режима №12 в Волжском Волгоградской области. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, Волжский городской суд с учетом заключения Волгоградской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, отказал в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении гражданина Федеративной Республики Германия.
Ранее, приговором Ленинского районного суда Ростова-на-Дону от 24 марта 2017 года иностранный гражданин был осужден по двум эпизодам ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Как следует из приговора суда, Ойген Ланг под предлогом инвестирования денежных средств в финансовые и строительные проекты, реализуемые подконтрольной ему швейцарской компанией на территории Российской Федерации, получил от жителя г.Ростова-на-Дону на счет этой компании более 271 млн рублей. В дальнейшем он перевел полученные деньги на личные банковские счета и распорядился ими по своему усмотрению.
В ходе рассмотрения ходатайства осужденного об условно-досрочном освобождении работником прокуратуры акцентировано внимание на том, что мужчина допустил множество нарушений порядка отбывания наказания, а также не предпринимал мер к погашению материального ущерба.
Волжский городской суд разделил мнение прокуратуры и потерпевшей стороны об отсутствии оснований для условно-досрочного освобождения, оставив ходатайство осужденного без удовлетворения.
Судебное постановление в законную силу не вступило.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Бейкер стрит.Кв-ры с индивидуальным отоплением!Сданные дома и стройка.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Кислородный баллончик 9 и 17 литров. 8 800 5 503 503
Расследования
11.11.2020 13:52
Расследования 11.11.2020 13:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.11.2020 18:16
Расследования 10.11.2020 18:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.11.2020 14:52
Расследования 10.11.2020 14:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.11.2020 09:27
Расследования 10.11.2020 09:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.11.2020 17:09
Расследования 06.11.2020 17:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.11.2020 16:20
Расследования 06.11.2020 16:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.11.2020 10:41
Расследования 06.11.2020 10:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.11.2020 18:49
Расследования 05.11.2020 18:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.11.2020 12:08
Расследования 05.11.2020 12:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.11.2020 15:07
Расследования 04.11.2020 15:07
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.11.2020 14:19
Расследования 04.11.2020 14:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.11.2020 13:09
Расследования 03.11.2020 13:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.11.2020 11:57
Расследования 03.11.2020 11:57
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.11.2020 15:23
Расследования 02.11.2020 15:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.11.2020 12:39
Расследования 02.11.2020 12:39
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:24
«Ростелеком» приглашает на масштабную онлайн-конференцию по управлению даннымиСмотреть фотографии
13:52
В Волгограде отец и сын ответят за кровавые похождения в новогоднюю ночьСмотреть фотографии
13:45
Замкнутый круг: оставшимся без медпомощи волгоградцам советуют не лечиться самостоятельноСмотреть фотографии
13:12
В Волгоградской области защитникам Сталинграда выплатят к празднику по 5000 рублейСмотреть фотографии
12:35
Стабильно и ровненько: COVID-19 в Волгоградской области бушует под контролемСмотреть фотографии
12:27
В Котельниково продолжается работа по присвоению городу почетного звания «Город воинской славы»Смотреть фотографии
12:15
Чиновника мэрии Волгограда наказали за тайную фотофиксацию нарушений ПДДСмотреть фотографии
11:51
Волшебный укол из США может спасти маленького Илюшу из Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:33
Гражданина ФРГ, осужденного за обман ростовского бизнесмена, не выпустили по УДО из колонии под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:51
Известное имя присвоят новому участку дороги-дублера в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:30
Не кашляйте: в Волгоградской области подорожал бромгексинСмотреть фотографии
09:54
В существование коронавируса не верят 9% волгоградцевСмотреть фотографии
09:30
В Волгограде экстренно госпитализировали лежачую бабушку, которой предложили платный тест на коронавирусСмотреть фотографии
09:03
Волжские чиновники отдали медикам две машиныСмотреть фотографии
08:43
В Волгограде прикрыли обувной магазин из-за опасного воздухаСмотреть фотографии
08:06
В Волгограде лежачей бабушке с пневмонией посоветовали сдать платный тест на коронавирусСмотреть фотографии
22:11
Всемирно известный воинский мемориал под Волгоградом позорят загаженный туалет и свалкаСмотреть фотографииCмотреть видео
20:39
Бывший заместитель декана вуза в Волжском осуждена за взяткиСмотреть фотографии
18:16
Житель Волгограда ответил в суде за комментарий о ГитлереСмотреть фотографии
14:52
В Волгограде сотрудница ломбарда сколотила состояние на чужом золотеСмотреть фотографии
14:49
Губернатор Волгоградской области рассказал об ошеломительном скачке внебольничной пневмонииСмотреть фотографииCмотреть видео
13:33
В Волгограде неуправляемая автоцистерна врезалась в столб (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
12:46
Сбербанк в Волгоградской области выдал рекордное количество ипотечных кредитовСмотреть фотографии
12:40
Кривая заражений COVID-19 в Волгоградской области летит вверхСмотреть фотографии
12:23
Новая пожарная автоцистерна, которых всего несколько в России, появилась в газоспасательной службе «КАУСТИКа»Смотреть фотографии
10:49
Команда клининговой компании ECOPRO высадила хвойную аллею на набережной ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:39
Чиновник в Волгограде заработал штраф за волокитуСмотреть фотографии
10:16
День полиции 2020 в особом режиме: поздравление начальника ГУ МВД по Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
10:09
В Волжском открыли новую больницу для ковидных пациентовСмотреть фотографии
09:47
На трассе в Волгоградской области насмерть сбили пешеходаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 