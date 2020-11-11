



Отказано в условно-досрочном освобождении осужденному за мошенничество на сумму более 270 млн рублей гражданину Германии Ойгену Лангу, отбывающему наказание в исправительной колонии общего режима №12 в Волжском Волгоградской области. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, Волжский городской суд с учетом заключения Волгоградской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, отказал в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении гражданина Федеративной Республики Германия.

Ранее, приговором Ленинского районного суда Ростова-на-Дону от 24 марта 2017 года иностранный гражданин был осужден по двум эпизодам ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Как следует из приговора суда, Ойген Ланг под предлогом инвестирования денежных средств в финансовые и строительные проекты, реализуемые подконтрольной ему швейцарской компанией на территории Российской Федерации, получил от жителя г.Ростова-на-Дону на счет этой компании более 271 млн рублей. В дальнейшем он перевел полученные деньги на личные банковские счета и распорядился ими по своему усмотрению.

В ходе рассмотрения ходатайства осужденного об условно-досрочном освобождении работником прокуратуры акцентировано внимание на том, что мужчина допустил множество нарушений порядка отбывания наказания, а также не предпринимал мер к погашению материального ущерба.

Волжский городской суд разделил мнение прокуратуры и потерпевшей стороны об отсутствии оснований для условно-досрочного освобождения, оставив ходатайство осужденного без удовлетворения.

Судебное постановление в законную силу не вступило.



