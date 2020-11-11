Не кашляйте: в Волгоградской области подорожал бромгексин

Общество 11.11.2020 10:30
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11.11.2020 10:30
В Волгоградской области подорожал ряд лекарственных препаратов и вновь выросли цены на популярные продукты питания. Как сообщили ИИ «Высота 102» в Волгоградстате, так, по последним данным ведомства, рост стоимости бромгексина – таблеток от кашля – составил 5%. Теперь 10 драже этих таблеток стоят в среднем 41,13 рубля. Тогда как, например, в октябре цена бромгексина составляла 37,83 рубля. Также в регионе зафиксирован рост на поливитамины с макро и микроэлементами. Сейчас в среднем стоимость 10 штук поливитаминов составляет 58,29 рублей.
В регионе продолжился рост цен и на продукты питания, которые дорожают уже не первый месяц. Речь - о сахаре, яйцах, растительном масле. Так, цена килограмма сахара достигает уже 50 рублей, яиц – 56 рублей, а стоимость растительного масла перевалила за 110 рублей. Больше всего в Волгоградской области на последней неделе подорожали свежие огурцы – на 12,46% - до 74 рублей за кг.
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