Волжские чиновники отдали медикам две машины





Четыре автомобиля переданы администрацией Волжского и муниципальными предприятиями города врачам городских медучреждений. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, власти города последовали примеру руководства региона, которое ранее на время рассталось с двенадцатью автомобилями из автопарка администрации области и предоставило их медикам. Так, администрация Волжского передала два автомобиля – «Рено Логан» и «Хундай». Еще две машины марки «Ниссан» предоставили МБУ «Служба охраны окружающей среды» и МУП «Водоканал». Машины понадобятся врачам, чтобы более оперативно можно было оказывать помощь пациентам на дому. Машины закреплены за поликлиниками горбольницы № 1 им. Фишера, 2-й и 3-й городских больниц.

Ранее, напомним, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров обратился к органам местного самоуправления и к областной думе с призывом передать во временное пользование часть автопарка для помощи врачам.