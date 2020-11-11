Волжские чиновники отдали медикам две машины

Общество 11.11.2020 09:03
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11.11.2020 09:03
Четыре автомобиля переданы администрацией Волжского и муниципальными предприятиями города врачам городских медучреждений. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, власти города последовали примеру руководства региона, которое ранее на время рассталось с двенадцатью автомобилями из автопарка администрации области и предоставило их медикам. Так, администрация Волжского передала два автомобиля – «Рено Логан» и «Хундай». Еще две машины марки «Ниссан» предоставили МБУ «Служба охраны окружающей среды» и МУП «Водоканал». Машины понадобятся врачам, чтобы более оперативно можно было оказывать помощь пациентам на дому. Машины закреплены за поликлиниками горбольницы № 1 им. Фишера, 2-й и 3-й городских больниц.
Ранее, напомним, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров обратился к органам местного самоуправления и к областной думе с призывом передать во временное пользование часть автопарка для помощи врачам.
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