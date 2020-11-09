



В Волгоградской области за минувшие сутки выявлено 225 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это - новый антирекорд в суточной статистике. Как сообщили ИА «Высота 102» в федеральном оперативном штабе, также подтверждены смерти еще двоих пациентов. Среди скончавшихся - 66-летняя волгоградка и 59-летняя жительница Калачевского района. Определить, когда и как заразилась пенсионерка из Волгограда, так и не удалось. Она скончалась в волгоградской областной инфекционной больнице №1. А вот жительница Калачевского района сразу обратилась за медицинской помощью и лечилась амбулаторно. Спустя три дня ее госпитализировали в больницу №3 Волжского, где она скончалась. Всего в Волгоградской области в списке жертв коронавируса – 231 человек.



