Происшествия

В Волгоградской области пассажир чуть не убил таксиста за просьбу не курить

Происшествия 07.11.2020 13:32
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07.11.2020 13:32


Накануне Урюпинский суд Волгоградской области арестовал мужчину, который едва не убил таксиста. Как сообщили ИА «Высота 102» в суде, 4 октября подозреваемый,  будучи в состоянии алкогольного опьянения, предложил  своему знакомому поехать в х. Попов Урюпинского района для продолжения «банкета». Приятели вызвали такси. Во время поездки знакомый подозреваемого решил закурить в салоне такси, на что водитель сделал ему замечание. За приятеля вступился другой пассажир и, высказывая претензии водителю,  сдавил шею таксисту. Проезжая около  автостоянки ГБУЗ «Урюпинская ЦРБ», водитель такси  пытался попросить помощи, но агрессивный пассажир достал пистолет и стал угрожать убийством таксисту. Остановившись у магазина, расположенного в районе х. Ольшанский, вошедший в раж мужчина достал еще и  бритву  и,  приставив ее к горлу водителя такси, потребовал, чтобы тот оставил автомобиль и бежал. После того, как потерпевший покинул автомобиль, подозреваемый с места происшествия скрылся. В тот же день он был задержан. Под стражей он пробудет до 4 декабря. Постановление суда в законную силу не вступило.

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