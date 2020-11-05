От «Сердца» до «Скамьи примирения»: в Волгограде определили подрядчика реконструкции оживленного бульвара





Победителем аукциона на выполнение работ по реконструкции бульварной зоны проспекта им. Жукова от ул. им. Хорошева до Самарского разъезда Дзержинского района стало МБУ «Северное». Данная территория включена в региональный проект «Формирование комфортной городской среды» по запросам горожан на 2021 год, пояснили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда.

В рамках муниципального контракта, который будет заключен с МБУ «Северное», предприятие проведет работы по комплексному благоустройству бульварной зоны на нечетной стороне проспекта им. Жукова. Общая площадь обновляемой территории составит порядка 10 тысяч квадратных метров, из них 5,5 тысяч отведено под озеленение. В ходе реконструкции подрядной организации предстоит сохранить существующую планировку территории, оформив рекреационную зону в выдержанном классическом стиле. В перечне работ – замена сетей освещения, монтаж нового поливочного водопровода, системы видеонаблюдения, обновление тротуарного покрытия, установка скамеек.

Муниципальный контракт предусматривает установку различных кованых фигур, в том числе: «Скамья примирения», композиций «Автомобиль», «Велосипеды», арки «Сердце», а также лавочки в виде фортепиано. Около ЗАГСа расположится ротонда и арт-объект в форме свадебных колец, где молодожены смогут устроить фотосессию.

В зеленой зоне в дополнение к существующим растениям специалисты высадят ели, сосны, можжевельник, туи, катальпы, клены и другие сорта деревьев высотой от 2 до 4 метров и декоративные кустарники, а также уложат газон.

Всего в рамках реализации проекта муниципалитет благоустроит шесть общественных пространств в Центральном, Ворошиловском, Советском, Дзержинском, Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах.



