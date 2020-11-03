Эксперты определили лидеров скорости интернета





Стали известны результаты исследования скорости интернета, проведенного в течение октября более чем в 30-ти крупнейших городах РФ на основании десятков тысяч замеров.

Как сообщает информационно-аналитическое агентство Telecom Daily, более 20-ти сотовых сетей (и несколько десятков фиксированных) стали участниками замеров, однако приведены показатели только по крупнейшим из них: МТС, МегаФон, «Вымпелком» (бренд «Билайн»), Tele2, «Ростелеком», «ЭР-Телеком», МГТС.

Лидером по всем показаниям стала компания МегаФон.

Так по средней скорости передачи данных (просмотр контента, серфинг по сайтам) МегаФон (38,6 Мбит/сек) почти в два раза опережает идущих следом МТС (19,7 Мбит/сек) и «Вымпелком» (18,4 Мбит/сек), у Tele2 – 14,4 Мбит/сек.

Среди фиксированных операторов лидирует МГТС (МТС) с 67 Мбит/сек, у «Ростелекома» – 55,3 Мбит/сек, у «ЭР-Телекома» – 39,8 Мбит/сек, у «Вымпелкома» – 31 Мбит/сек.

Показатель максимальной скорости передачи данных (размещение контента от абонента) измерялся только для сотовых сетей. И здесь МегаФон остался безусловным лидером – 229,5 Мбит/сек, далее – «Вымпелком» (160,5 Мбит/сек), МТС (94,1 Мбит/сек) и Tele2 (88,4 Мбит/сек).

Средняя скорость МегаФона приближается к 40 Мбит/сек, у замыкающего четверку Tele2 – к 14,5 Мбит/сек. За счет ровных результатов МТС и «Вымпелкома» средняя скорость мобильного интернета по России превышает 20 Мбит/с