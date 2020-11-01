Общество 01.11.2020 17:32
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01.11.2020 17:32
В региональном оперштабе раскрыли подробности новых летальных случаев от коронавируса. Как сообщает ИА «Высота 102», один из умерших – 83-летний волгоградец. Он вызвал врача на дом спустя 5 дней после появления признаков недомогания и был госпитализирован в больницу №4. У пенсионера было хроническое заболевание сердечно-сосудистой системы.
Еще двое скончавшихся – это жительницы Волжского. 56-летняя женщина обратилась за помощью на следующий день после того, как почувствовала себя плохо. Лечилась амбулаторно, при этом проведенное исследование отклонений не выявило. Однако спустя четыре дня ей стало хуже и ее положили в городскую больницу №2. У волжанки, заявили в штабе, также были хронические заболевания сердца и органов дыхания.
49-летняя волжанка была госпитализирована в больницу №3 уже в тяжелом состоянии. При этом примерную дату заболевания и возможный способ заражения установить не удалось. Утверждается, что при жизни она имела хронические заболевания сердечно-сосудистой и мочевыделительной систем.
Не удалось спасти и 74-летнюю жительницу Дубовского района. Также неизвестно, как и где она заразилась коронавирусом. Она умерла в областном госпитале ветеранов войны, имея при жизни хронические заболевания.
Всего, напомним, в Волгоградской области скончались от коронавируса 211 человек.
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