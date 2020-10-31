Общество

В Волгограде от коронавируса скончался профессор ВГСПУ Анатолий Вырщиков

Общество 31.10.2020 10:35
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31.10.2020 10:35


На 72-ом году жизни сегодня ночью скончался доктор педагогических наук, профессор кафедры социальной работы ВГСПУ Анатолий Вырщиков. Об этом ИА «Высота 102» сообщили коллеги известного волгоградца. Анатолий Николаевич умер в инфекционном госпитале клинической больницы №5, где проходил лечение от коронавируса.
Анатолий Вырщиков являлся автором более 200 научных работ, в том числе свыше 20 научных изданий и монографий. Принимал активное участие в разработке государственных и региональных программ. Был одним из разработчиков государственной концепции патриотического воспитания граждан России.  Более 10 лет был членом научно-экспертного совета по патриотическому воспитанию Росвоенцентра при Правительстве РФ. Несколько лет возглавлял общественный совет при комитете по делам территориальных образований, внутренней и информационной политике Волгоградской области. В музее-панораме «Сталинградская битва» проводил для школьников вместе с ветеранами Великой Отечественной войны Уроки Победы.
Редакция ИА «Высота 102» выражает глубокие соболезнования родным и близким Анатолия Николаевича.
Фото: сайт администрации Волгоградской области.

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