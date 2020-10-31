



На 72-ом году жизни сегодня ночью скончался доктор педагогических наук, профессор кафедры социальной работы ВГСПУ Анатолий Вырщиков. Об этом ИА «Высота 102» сообщили коллеги известного волгоградца. Анатолий Николаевич умер в инфекционном госпитале клинической больницы №5, где проходил лечение от коронавируса.

Анатолий Вырщиков являлся автором более 200 научных работ, в том числе свыше 20 научных изданий и монографий. Принимал активное участие в разработке государственных и региональных программ. Был одним из разработчиков государственной концепции патриотического воспитания граждан России. Более 10 лет был членом научно-экспертного совета по патриотическому воспитанию Росвоенцентра при Правительстве РФ. Несколько лет возглавлял общественный совет при комитете по делам территориальных образований, внутренней и информационной политике Волгоградской области. В музее-панораме «Сталинградская битва» проводил для школьников вместе с ветеранами Великой Отечественной войны Уроки Победы.

Редакция ИА «Высота 102» выражает глубокие соболезнования родным и близким Анатолия Николаевича.

Фото: сайт администрации Волгоградской области.