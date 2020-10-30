В Волгограде отменяют 12 дачных маршрутов





В администрации Волгограда заявили о приостановке работы дачных маршрутов. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее постановление подписал глава Волгограда Виталий Лихачев. Такое решение было принято во исполнении распоряжения губернатора о введении режима повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции. Запрет на движение дачных автобусов фигурировал в последних мерах, которые в администрации Волгоградской области рекомендовал принять муниципалитетам.

Запрет начинает действовать с 1 ноября и касается 12 дачных маршрутов. Вот этот список.

№32 – «Юбилейный – СНТ Нефтяник-СНТ Татьянка»

№45 «Руднева – дачи Кировец»

№50э «Обувная фабрика-дачи Автотранспортника»

№54э «Ж/д вокзал – дачи Слава»

№56э «Завод Ермана – дачи лесник»

58э «Завод Петрова – дачи Здоровье»

№60э «Тулака-дачи Спутник»

№7э «39-ая Гвардейская – дачи Металлург»

№48 «ВГТЗ – дачи»

№53э «Ж/д вокзал – дачи Орошенец»

№57э «33-ая школа- дачи Шельф»

№99 «ВГТЗ – дамба».

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