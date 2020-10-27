В Волгограде на три недели закроют движение по улице Воронова









С 28 октября по 22 ноября временно приостановлено движение автомобильного транспорта по улице Воронова в Советском районе Волгограда. Как сообщили в пресс-службе мэрии, дорожникам предстоит создание нового грунтового основания на проезжей части. Объезд возможен по улицам Василевского, Петровского, проспекту Университетскому.

После снятия на данном участке старого асфальта, специалисты обнаружили искаженный профиль дороги вплоть до фрагментов с полным разрушением основания. Эксперты волгоградского филиала РосдорНИИ провели обследование, в ходе которого зафиксировали избыточное увлажнение грунта. По итогам комплексной проверки принято решение о полной замене щебеночно-песчаного основания дороги, а также удалении слоя переувлажненного грунта. Это позволит восстановить несущую способность дорожной одежды, а также обеспечить долговечность нового покрытия.



