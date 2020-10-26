О 2-х летальных исходах в оперативном штабе области сообщили следующее:





«Мужчина, 69 лет, житель Камышинского района. Лечился самостоятельно в течение пяти дней с начала заболевания, за медицинской помощью не обращался. Был госпитализирован в инфекционное отделение городской больницы № 1 Камышина бригадой скорой медицинской помощи. Страдал хроническими заболеваниями эндокринной, пищеварительной, выводящей и сердечно-сосудистой систем.





Женщина, 79 лет, проживала в Волгограде. Доставлена в инфекционное отделение клинической больницы № 12 в тяжелом состоянии. Страдала хроническими заболеваниями пищеварительной, выводящей и сердечно-сосудистой систем.





Несмотря на оказываемую медицинскую помощь в соответствии с последними рекомендациями Минздрава РФ по лечению больных с COVID-19, в том числе в условиях реанимации, пациенты скончались от осложнений, вызванных вирусным заболеванием»