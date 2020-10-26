Общество 26.10.2020 11:53
0
26.10.2020 11:53
195 новых случаев заражения коронавирусом и 2 смерти от инфекции зарегистрированы в Волгоградской области по итогам прошедших суток, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные портала стопкоронавирус.рф.
О 2-х летальных исходах в оперативном штабе области сообщили следующее:
«Мужчина, 69 лет, житель Камышинского района. Лечился самостоятельно в течение пяти дней с начала заболевания, за медицинской помощью не обращался. Был госпитализирован в инфекционное отделение городской больницы № 1 Камышина бригадой скорой медицинской помощи. Страдал хроническими заболеваниями эндокринной, пищеварительной, выводящей и сердечно-сосудистой систем.
Женщина, 79 лет, проживала в Волгограде. Доставлена в инфекционное отделение клинической больницы № 12 в тяжелом состоянии. Страдала хроническими заболеваниями пищеварительной, выводящей и сердечно-сосудистой систем.
Несмотря на оказываемую медицинскую помощь в соответствии с последними рекомендациями Минздрава РФ по лечению больных с COVID-19, в том числе в условиях реанимации, пациенты скончались от осложнений, вызванных вирусным заболеванием»
Всего с начала пандемии, в регионе, согласно официальной информации, от COVID-19 умерли 193 человека. Вирус был выявлен у 19 328 жителей Волгоградской области.
Реклама
В Волгограде на построенном к ЧМ-2018 коммунальном объекте вскрылись дефекты26.10.2020 13:57
Общество 26.10.2020 13:57
Умер один из самых выдающихся художников Волгограда26.10.2020 12:15
Общество 26.10.2020 12:15
Десятки незаконных бюллетеней выявил суд на выборах под Волгоградом26.10.2020 11:37
Общество 26.10.2020 11:37
Более 7 тысяч школьников Волгоградской области присоединились к проекту «Билет в будущее» нацпроекта «Образование»26.10.2020 11:13
Общество 26.10.2020 11:13
Больше каникул и дистанта: в Волгоградской области хотят увеличить часы учебы на удаленке26.10.2020 11:06
Общество 26.10.2020 11:06
Выпил — за руль не садись: в день автомобилиста волжские пивовары провели акцию по профилактике нетрезвого вождения26.10.2020 08:50
Общество 26.10.2020 08:50
Комитет финансов проверит бюджетные расходы на скандальный бренд Волгоградской области25.10.2020 21:52
Общество 25.10.2020 21:52
Кафе в Волгограде наказали за «гололицый» персонал25.10.2020 19:04
Общество 25.10.2020 19:04
Депутаты Волгоградской облдумы затарились сувенирами для избирателей за бюджетный счет25.10.2020 18:38
Общество 25.10.2020 18:38
В Дзержинский район Волгограда вернули тепло и горячую воду25.10.2020 14:07
Общество 25.10.2020 14:07
Новой жертвой COVID-19 стала пенсионерка из Котельниковского района25.10.2020 13:33
Общество 25.10.2020 13:33
Сторонники волгоградского времени организовали автомобильный флешмоб25.10.2020 10:10
Общество 25.10.2020 10:10
Не пережившее пандемию колесо обозрения из Волгограда ждут в Ижевске24.10.2020 16:33
Общество 24.10.2020 16:33
«Болел раком, а умер от коронавируса»: в волгоградском оперштабе раскрыли подробности новых смертельных случаев24.10.2020 12:49
Общество 24.10.2020 12:49
Компания "Виво маркет" поздравляет поваров с профессиональным праздником24.10.2020 12:08
Общество 24.10.2020 12:08
Реклама