Более 7 тысяч школьников Волгоградской области присоединились к проекту «Билет в будущее» нацпроекта «Образование»





Более 7 тысяч школьников Волгоградской области присоединилось к проекту «Билет в будущее» нацпроекта «Образование» в этом году. Проект по ранней профессиональной ориентации учащихся 6–11-х классов реализуется Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» при поддержке Министерства просвещения России и Агентства стратегических инициатив (АСИ) с 2018 года.

Как сообщили ИА «Высота 102» организаторы, участники проекта в регионе уже попробовали себя в кондитерском деле, лабораторном медицинском анализе, мобильной робототехнике, дизайне и многом другом. На выбор доступно 22 востребованные в регионе компетенции.

Артём Матохин, учащийся 6В класса Лицея № 5 им. Ю.А. Гагарина, увлекся программированием. О проекте «Билет в будущее» школьник узнал из рекламы по радио и телевизору, а бабушка с дедушкой уговорили его поучаствовать в нем. Он попробовал себя в 3 компетенциях: «Интернет вещей», «Мобильная робототехника» и «Изготовление прототипов».

«Это мои самые любимые направления. Знания, которые получил на этой пробе, мне очень пригодятся. Летом я делал домашнюю теплицу, которая автономно поливает, освещает и обдувает растения. Теперь я дорабатываю проект, чтобы за теплицей можно было следить из любой точки мира. Проект «Билет в будущее» помог мне укрепить мое желание быть разработчиком программного обеспечения», – поделился Артем.

Георгий Латышев из 7 класса Гимназии № 5 в городе Волгограде задумывался ранее о будущей профессии, но не мог точно определиться. Понятно было только направление – IT-технологии. Он рассказал: «Узнав о проекте «Билет будущее», я записался на профессиональные пробы по компетенциям: «Интернет вещей» и «Мобильная робототехника». На мероприятии было очень интересно, я узнал для себя много нового. Участие в проекте дало мне уверенность в выборе своего пути и возможность более тесно познакомиться с этими профессиями».

Вячеслав Митюков, учащийся 11 класса Лицея №1 в городе Волгограде, задумывался о будущей профессии, интересовался техническим направлением. В итоге поучаствовал в проекте «Билет в будущее» по компетенции «Инженерный дизайн CAD».

«Было интересно строить различные модели, делать чертежи, почувствовать себя в роли конструктора. Я не предполагал, что у меня получится работать в данной программе. Но после участия в профессиональной пробе я даже сам создал модель стола», – поделился впечатлениями Вячеслав. После этого он еще больше захотел освоить это направление и, возможно, стать проектировщиком.

bilet.world skills.ru , которое поможет определить сферу профессиональных интересов, а также сильные и слабые стороны. После этого идет погружение в профессиональную деятельность под руководством опытных наставников на практических профориентационных мероприятиях – пробах. Результатом участия становится получение индивидуальных рекомендаций по построению дальнейшей образовательной траектории. Целью проекта «Билет в будущее» является формирование навыков по осознанному выбору будущей профессии у учащихся 6–11-х классов. Для этого участникам проекта предлагается пройти онлайн-тестирование на платформе

В 2020 году к проекту «Билет в будущее» присоединилось 80 регионов России. На специализированной цифровой платформе «Билета в будущее» зарегистрировались уже более 1,5 млн человек.

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