Общество

Выпил — за руль не садись: в день автомобилиста волжские пивовары провели акцию по профилактике нетрезвого вождения

Общество 26.10.2020 08:50 Новости компаний
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26.10.2020 08:50 Новости компаний


Филиал компании AB InBev Efes в городе Волжском совместно с ОГИБДД УМВД России по городу Волжскому провели акцию, приуроченную к празднованию Дня автомобилиста и направленную на формирование культуры ответственного потребления алкоголя и информирование водителей транспортных средств о правилах дорожного движения.
На проспекте им. Ленина, у центральной площади города организаторы акции поздравили автолюбителей с предстоящим праздником и вручили сувениры «Выпил — за руль не садись» и буклеты с информацией о последствиях нетрезвого вождения и мерах повышения безопасности на дорогах. Инспекторы также напомнили водителям о важности подготовки транспорта к зиме, соблюдению установленных в городе и за его пределами правил скоростного режима, маневрирования, исходя из погодных условий и времени суток.

«К сожалению, статистика аварий, произошедших по вине или с участием нетрезвых водителей все еще неутешительная, поэтому мы всячески стараемся привлечь внимание к проблеме нетрезвого вождения. К примеру, в сентябре этого года в честь Дня ответственного потребления пива  на территории Волгоградской области, мы совместно с Госавтоинспекцией разместили 33 баннера с социальной рекламой «Выпил — за руль не садись», чтобы напомнить водителям  о важности соблюдения правил дорожного движения, о безопасном и трезвом вождении. Сегодня мы снова совместно проводим профилактическую акцию для водителей на дорогах нашего города», - отметил исполнительный директор филиала AB InBev Efes в г. Волжский, Игорь  Гайдым
На 25 октября 2020 года в городском округе – город Волжский зарегистрировано 23 дорожно-транспортных происшествия с участием нетрезвых водителей.
Как подчеркнул представитель организатора акции, начальник ОГИБДД УМВД России по городу Волжскому, Денис  Ишин,  управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения является самым опасным нарушением Правил дорожного движения: "Инспекторы еженедельно проводят профилактические рейды по выявлению нетрезвых водителей на дорогах нашего города, а также регулярно реализуют  мероприятия по разъяснению изменений правил дорожного движения, необходимости обязательного использования ремней безопасности, особенностях вождения в плохих погодных условиях, сведениях об административных штрафах. Важно уделить  внимание соблюдению правил дорожного движения, ведь с наступлением холодов из-за погодных условий вероятность ДТП возрастает». 
Напомним, филиал компании AB InBev Efes в Волжском регулярно реализует мероприятия, направленные на формирование культуры ответственного потребления алкоголя и информирование водителей транспортных средств о правилах дорожного движения.

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