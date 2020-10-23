Здравоохранение 23.10.2020 16:28
0
23.10.2020 16:28
С 26 октября в Волгоградской области должна заработать система обеспечения бесплатными лекарствами заболевших коронавирусом пенсионеров от 65 лет и старше, детей-инвалидов и беременных. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на опубликованный сегодня приказ областного комитета здравоохранения, в списке получателей лекарственных препаратов за счет средств регионального бюджета указаны также многодетные семьи, инвалиды и участники Великой Отечественной войны, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда", бывшие несовершеннолетние узники фашизма, труженики тыла, "Дети Сталинграда".
В списке 11 лекарственных препаратов, входящих в схемы лечения, указанные во Временных методических рекомендациях по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, утвержденные Минздравом РФ. В числе этих препаратов два вида антибиотиков, несколько противовирусных препаратов, антикоагулянты, противомалярийный препарат, муколитическое средство с отхаркивающим действием.
Согласно утвержденному регламенту, отпуск указанных лекарственных средств будет производиться при наличии подтвержденного диагноза COVID-19 на основании выписанного врачом по форме рецептурного бланка. Обеспечивать пациентов, у которых болезнь протекает в легкой и средней степени тяжести, будут на дому. Набор лекарственных препаратов, стоимостью от 6 до 8 тысяч рублей, принесет пациентам либо врач, либо социальный работник, либо волонтер.
Определена и схема обеспечения медицинских учреждений такими препаратами. Координировать все действия и принимать заявки на препараты будет облздрав. Осуществлять прием, входной контроль и хранение лекарств, согласно заключенным государственным контрактам, поручено ГБУЗ "Клиническая станция скорой медицинской помощи". Далее согласно сводной заявке лекарственные препараты примут медицинские организации, оказывающие помощь в амбулаторно-поликлинических условиях и подведомственные комитету здравоохранения Волгоградской области. Уже из поликлиник препараты будут поступать нуждающимся в лечении пациентам.
Планируется, что в период с 26 по 30 октября в регионе также заработает экспресс-диагностика определения антигена вируса COVID-19 на амбулаторном этапе. Именно этот метод и поможет быстро ставить диагноз заболевшим пожилым людям, и, как следствие, оперативно назначать лечение.
Реклама
Волгоградскую область записали в передовики по ковидным койкам23.10.2020 19:21
Здравоохранение 23.10.2020 19:21
Вирус забрал жизни двух сердечниц из Камышина Волгоградской области23.10.2020 14:41
Здравоохранение 23.10.2020 14:41
Волгоградцы массово скупают витамины и лекарства для борьбы с COVID-1923.10.2020 13:21
Здравоохранение 23.10.2020 13:21
Руководитель волгоградского облздрава рассказал о бесплатных лекарствах для больных COVID-19 пенсионеров22.10.2020 19:35
Здравоохранение 22.10.2020 19:35
Главный санврач Волгоградской области – о причинах сбоев при тестировании на COVID-1922.10.2020 16:33
Здравоохранение 22.10.2020 16:33
Кровь с антителами собирают для тяжелобольного врача в Волгоградской области22.10.2020 12:37
Здравоохранение 22.10.2020 12:37
Из ковидных госпиталей в Волгоградской области выписывают сотнями22.10.2020 12:02
Здравоохранение 22.10.2020 12:02
Почти 200 заболевших: в Волгоградской области COVID-19 идет напролом21.10.2020 13:07
Здравоохранение 21.10.2020 13:07
В Волгограде выделили койки для пациентов с двумя опасными заболеваниями20.10.2020 08:18
Здравоохранение 20.10.2020 08:18
"В приоритете стационары": в волгоградском облкомздраве пояснили трудности с тестированием на коронавирус19.10.2020 21:15
Здравоохранение 19.10.2020 21:15
Больше удаленки: в Волгоградской области усилят контроль за соблюдением ограничений из-за пандемии19.10.2020 17:32
Здравоохранение 19.10.2020 17:32
В Волгограде пообещали быстро погасить напряженность по КТ-диагностике19.10.2020 17:23
Здравоохранение 19.10.2020 17:23
Отразится в сердцах: в Волжском не осталось коек для кардиопациентов без COVID-1919.10.2020 16:14
Здравоохранение 19.10.2020 16:14
Вирус молниеносно убил двух пенсионеров и молодого мужчину в Волгоградской области19.10.2020 14:24
Здравоохранение 19.10.2020 14:24
О волгоградской многодетной семье с коронавирусным больным спустя неделю вспомнили врачи19.10.2020 13:55
Здравоохранение 19.10.2020 13:55
Реклама