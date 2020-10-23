



С 26 октября в Волгоградской области должна заработать система обеспечения бесплатными лекарствами заболевших коронавирусом пенсионеров от 65 лет и старше, детей-инвалидов и беременных. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на опубликованный сегодня приказ областного комитета здравоохранения, в списке получателей лекарственных препаратов за счет средств регионального бюджета указаны также многодетные семьи, инвалиды и участники Великой Отечественной войны, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда", бывшие несовершеннолетние узники фашизма, труженики тыла, "Дети Сталинграда".

В списке 11 лекарственных препаратов, входящих в схемы лечения, указанные во Временных методических рекомендациях по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, утвержденные Минздравом РФ. В числе этих препаратов два вида антибиотиков, несколько противовирусных препаратов, антикоагулянты, противомалярийный препарат, муколитическое средство с отхаркивающим действием.





Согласно утвержденному регламенту, отпуск указанных лекарственных средств будет производиться при наличии подтвержденного диагноза COVID-19 на основании выписанного врачом по форме рецептурного бланка. Обеспечивать пациентов, у которых болезнь протекает в легкой и средней степени тяжести, будут на дому. Набор лекарственных препаратов, стоимостью от 6 до 8 тысяч рублей, принесет пациентам либо врач, либо социальный работник, либо волонтер.

Определена и схема обеспечения медицинских учреждений такими препаратами. Координировать все действия и принимать заявки на препараты будет облздрав. Осуществлять прием, входной контроль и хранение лекарств, согласно заключенным государственным контрактам, поручено ГБУЗ "Клиническая станция скорой медицинской помощи". Далее согласно сводной заявке лекарственные препараты примут медицинские организации, оказывающие помощь в амбулаторно-поликлинических условиях и подведомственные комитету здравоохранения Волгоградской области. Уже из поликлиник препараты будут поступать нуждающимся в лечении пациентам.

Планируется, что в период с 26 по 30 октября в регионе также заработает экспресс-диагностика определения антигена вируса COVID-19 на амбулаторном этапе. Именно этот метод и поможет быстро ставить диагноз заболевшим пожилым людям, и, как следствие, оперативно назначать лечение.



