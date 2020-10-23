ВТБ выдал электронные банковские гарантии KGK Group

Экономика 23.10.2020 12:03 Новости компаний
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23.10.2020 12:03 Новости компаний
ВТБ предоставил KGK Group банковские гарантии на сумму свыше 1,24 млрд рублей на 240 дней с целью обеспечения исполнения обязательств компании по договорам поставок. Выдача гарантий реализована в электронном виде за один день. Потенциальный объем документарного портфеля компании составляет 5 млрд рублей.
Как пояснили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, компании KGK Group, чье производство находится в Приморском крае, получили гарантии в электронном виде посредством выпуска в формате SWIFT. С учетом подготовки и согласования документов выдача заняла один день. Банк принял заявку от клиента по дальневосточному времени, и уже на следующее утро бенефициар в Москве получил гарантию исполнения обязательств KGK Group по договору поставки.
«Мы работаем над удобством и скоростью гарантийного процесса, чтобы обеспечить клиентам максимальную оперативность сопровождения контрактов. SWIFT традиционно применяется в рамках международных сделок, но учитывая масштабы нашей страны и разветвленную сеть банка, мы используем это решение внутри России. Сегодня дистанционный документооборот особенно актуален в условиях ограничений, связанных с пандемией, поскольку исключает контакты сторон при оформлении и передаче бумаг. Мы не тратим время на подготовку гарантий в бумажном виде, а клиенту не нужно приезжать в офис банка за документом и передавать его бенефициару», − отметил руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко.
KGK Group является ведущим мировым производителем ограненных драгоценных камней и ювелирных изделий. В 2017 году компания открыла фабрику по огранке и полировке алмазов во Владивостоке.
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