О смертельной опасности осенних туманов предупредили водителей Волгоградской области

Общество 21.10.2020 09:29
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21.10.2020 09:29
О наступлении неблагоприятных погодных условий предупреждает полиция водителей Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по региону, туманы, ранние сумерки, возможное образование наледи на дорогах увеличивают риск ДТП.
Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Волгоградский области на посту «Городищенский» федеральной автодороги «Волгоград-Москва» провели профилактические беседы с водителями, которым вручили памятки с рекомендациями.
Самая большая опасность при движении в тумане - автомобили, двигающиеся без света, велосипедисты и пешеходы, столкновение с которыми может произойти прежде, чем они будут замечены. Поэтому во время тумана полиция просит быть предельно осторожными при управлении автомобилем, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, избегать резкого торможения, при движении использовать внешние световые приборы, строго выполнять предписания дорожных знаков.
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