Расследования

За «откат» при продаже квартиры в центре Волгограда судят организатора торгов

Расследования 20.10.2020 13:35
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20.10.2020 13:35


Перед судом в Волгограде предстанет 57-летний житель региона по обвинению в организации коммерческого подкупа при реализации квартиры на улице Чуйкова. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.
По версии следствия, обвиняемый являлся фактическим руководителем фирмы, которая в соответствии с государственными контрактами с ТУ Росимущества в Волгоградской области осуществляла деятельность по реализации движимого и недвижимого имущества. В августе 2019 года организацией был объявлен аукцион по продаже квартиры площадью 144,4 кв.м на ул.Чуйкова в Волгограде за 4 миллиона 410 тысяч рублей.
За несколько дней до проведения аукциона директор фирмы-посредника по указанию обвиняемого пригласил к себе участника, предложившего наиболее высокую цену, потребовав 350 тысяч рублей за победу в торгах. После завершения аукциона обвиняемый и его сообщник вновь потребовали от участника торгов передачи указанной суммы. Получив отказ, они начали угрожать, что не отдадут договор купли-продажи квартиры.
Победитель торгов, действовавший под контролем сотрудников правоохранительных органов, передал директору фирмы требуемую сумму, после чего сообщники были задержаны.
Оперативное сопровождение осуществлялось УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.
За содеянное фигуранту уголовного дела грозит до 9 лет лишения свободы. Ожидать суда обвиняемый будет, находясь под стражей.
Отмечается, что уголовное дело в отношении сообщника обвиняемого - директора фирмы, которому инкриминируется совершение коммерческого подкупа (п.п. "б,в,г" ч.7 ст.204 УК РФ), в настоящее время находится на стадии судебного рассмотрения.

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