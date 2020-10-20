Происшествия

В Урюпинске сиделка спасла слепую пенсионерку от насильника

Происшествия 20.10.2020 12:03
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20.10.2020 12:03


Молодой мужчина задержан в Урюпинске при попытке совершить преступление в отношении 79-летней пенсионерки. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Куницкая, 24-летний житель рабочего поселка Светлый Яр подозревается в покушении на изнасилование и совершении насильственных действий сексуального характера в отношении пожилой женщины.
По данным следствия, поздно ночью 18 октября текущего года подозреваемый, который был в состоянии алкогольного опьянения, проник через окно в дом к слабовидящей пенсионерке и попытался совершить в отношении неё сексуальное насилие. Свидетелем преступления стала проживавшая в соседней комнате женщина, которая по просьбе родственников потерпевшей осуществляла за ней уход. Услышав шум и увидев рядом с пожилой хозяйкой дома неизвестного, сиделка сразу сообщила о случившемся в правоохранительные органы. Прибывшие на вызов сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника. 
Урюпинским межрайонным следственным отделом Следственного управления СКР по области возбуждено уголовное дело. В суд подготовлено ходатайство следователя об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.
 

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