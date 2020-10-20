В Урюпинске сиделка спасла слепую пенсионерку от насильника

Происшествия 20.10.2020 12:03
0
20.10.2020 12:03
Молодой мужчина задержан в Урюпинске при попытке совершить преступление в отношении 79-летней пенсионерки. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Куницкая, 24-летний житель рабочего поселка Светлый Яр подозревается в покушении на изнасилование и совершении насильственных действий сексуального характера в отношении пожилой женщины.
По данным следствия, поздно ночью 18 октября текущего года подозреваемый, который был в состоянии алкогольного опьянения, проник через окно в дом к слабовидящей пенсионерке и попытался совершить в отношении неё сексуальное насилие. Свидетелем преступления стала проживавшая в соседней комнате женщина, которая по просьбе родственников потерпевшей осуществляла за ней уход. Услышав шум и увидев рядом с пожилой хозяйкой дома неизвестного, сиделка сразу сообщила о случившемся в правоохранительные органы. Прибывшие на вызов сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника.
Урюпинским межрайонным следственным отделом Следственного управления СКР по области возбуждено уголовное дело. В суд подготовлено ходатайство следователя об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.
Реклама
Пьяное ДТП в Волгограде попало на видео20.10.2020 10:07
Происшествия 20.10.2020 10:07
Деньги под канатом: в Волгограде с теплохода слили тонны топлива (ВИДЕО)19.10.2020 16:45
Происшествия 19.10.2020 16:45
Не справились с управлением: в Волгоградской области за сутки погибли трое водителей18.10.2020 10:41
Происшествия 18.10.2020 10:41
Волгоградские полицейские настроились провести выходные без ДТП16.10.2020 19:39
Происшествия 16.10.2020 19:39
Железное месиво: в страшном ДТП под Волгоградом пострадали пять человек (ВИДЕО)16.10.2020 12:59
Происшествия 16.10.2020 12:59
В Волжском женщина-водитель выпала из своей машины16.10.2020 09:47
Происшествия 16.10.2020 09:47
Вылетел навстречу смерти: на мосту через Волжскую ГЭС погиб водитель «Волги» (ВИДЕО)15.10.2020 15:37
Происшествия 15.10.2020 15:37
Родился в рубашке: водитель авто чудом выжил в жутком ДТП в Волгоградской области15.10.2020 12:31
Происшествия 15.10.2020 12:31
Подпольное казино накрыли оперативники в офисном здании в Волжском14.10.2020 14:42
Происшествия 14.10.2020 14:42
Двойной удар: четверо пострадали в ДТП с двумя машинами и столбом в Волгограде14.10.2020 11:02
Происшествия 14.10.2020 11:02
В Волгоградской области в ночных пожарах погибли двое мужчин14.10.2020 10:12
Происшествия 14.10.2020 10:12
Водитель сбил двух пьяных женщин на дороге в Волгоградской области13.10.2020 10:05
Происшествия 13.10.2020 10:05
В Волгоградской области задержали браконьера с убитой косулей12.10.2020 11:27
Происшествия 12.10.2020 11:27
В Волгограде следователи выясняют обстоятельства гибели 12-летнего мальчика под бетонной плитой11.10.2020 18:15
Происшествия 11.10.2020 18:15
В Волгоградской области двое пешеходов погибли под колесами автомобилей11.10.2020 10:15
Происшествия 11.10.2020 10:15
Реклама