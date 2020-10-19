В Волгоградской области раскрыли число закрытых из-за коронавируса школьных классов





На сегодняшний день 64 класса в 34 школах Волгоградской области из-за выявленных единичных случаев COVID-19 переведены на временное дистанционное обучение, сообщает ИА "Высота 102". По информации администрации региона, карантин по гриппу и ОРВИ введен в 31 классе в 11-ти школах, также полностью переведены на дистанционный формат обучения учащиеся одной школы Ленинского района.













"Ситуация в школах Волгоградской области находится под контролем комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области, регионального комитета здравоохранения и Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области. С целью сохранения здоровья учащихся школы обязаны проводить ежедневный мониторинг состояния детей — в случае, если температура у школьника окажется повышенная, либо присутствуют иные признаки ОРВИ – ученика отправляют к врачу. В случаях, когда в классах выявляют единичные случаи заболевания COVID-19, Роспотребнадзор принимает решение о введение карантина в классе. По ОРВИ такие решения принимаются, если заболело более 20% от численности класса", - прокомментировали сложившуюся ситуацию власти Волгоградской области.



