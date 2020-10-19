Общество

ФСБ нужны крепкие духом и телом волгоградцы: объявлен набор в специнституты

Общество 19.10.2020 16:39
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19.10.2020 16:39


Набор кандидатов на поступление в Московский пограничный институт ФСБ России (г. Москва) и Голицынский пограничный институт ФСБ России (г. Голицыно, Московская область) объявило Пограничное управление ФСБ России по Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102». По информации пресс-службы ведомства, уточнить условия приема и порядок направления в учебные заведения можно по адресу: город Волгоград, ул. Лесогорская, д. 67 а, контактный телефон: (8442) 39-68-51.

«В Московском пограничном институте ФСБ России ведется подготовка курсантов по специализациям:
- Управление подразделениями специального назначения и мобильных действий пограничных органов ФСБ России.
- Оперативная деятельность пограничных органов ФСБ России. 
На базе Голицынского пограничного института ФСБ России готовят специалистов по направлениям:
- Управление деятельностью подразделений пограничного контроля.
- Психологическое обеспечение служебной деятельности в экстремальных условиях. 
Срок обучения на потоке высшего образования составляет 5 лет, с присвоением воинского звания «лейтенант», на потоке среднего профессионального образования - 1 год 10 месяцев, с присвоением воинского звания «прапорщик».
Кандидатами на поступление могут стать граждане РФ:
- имеющие образование не ниже среднего (полного) общего (11 классов), в возрасте от 16 до 22 лет, не проходившие военную службу или проходившие военную службу; 
- военнослужащие, проходящие службу по призыву или по контракту, в возрасте до 24 лет включительно. 
Будущие сотрудники органов безопасности должны иметь хорошую физическую подготовку и быть годными по состоянию здоровья к военной службе.
Перед поступлением с кандидатами проводится медицинское освидетельствование и профессиональный психологический отбор. 
В качестве вступительных экзаменов засчитываются результаты ЕГЭ, сданные в общеобразовательных организациях по месту жительства.
При поступлении в образовательные организации ФСБ России абитуриенты обеспечиваются бесплатными воинскими перевозочными документами для проезда до института, в случае не поступления, к месту жительства.
Во время обучения слушатели проживают в современном благоустроенном общежитии. Им предоставляется 3-х разовое питание, вещевое и денежное довольствие, бесплатные воинские перевозочные документы к месту проведения отпуска и обратно. 
Большое внимание уделяется физической подготовке. Наиболее активно в институтах развиваются: рукопашный бой, самбо, волейбол, мини-футбол, легкая атлетика, лыжные гонки, спортивное ориентирование. 
Важная роль отводится культурной жизни. В стенах институтов для курсантов выступают актеры театра и кино, звезды эстрады. Широко практикуются экскурсии по музеям, театрам столицы.
По окончании обучения слушателей ждет 100% трудоустройство и полный социальный пакет, предоставляемый военнослужащим по контракту.  
В том числе, право на приобретение собственного жилья по избранному месту жительства по накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих. Погашение ипотечного кредита осуществляется не за счет денежных средств военнослужащего, а за счет средств федерального бюджета», - рассказали в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Волгоградской области.

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