ФСБ нужны крепкие духом и телом волгоградцы: объявлен набор в специнституты

Общество 19.10.2020 16:39
0
19.10.2020 16:39
Набор кандидатов на поступление в Московский пограничный институт ФСБ России (г. Москва) и Голицынский пограничный институт ФСБ России (г. Голицыно, Московская область) объявило Пограничное управление ФСБ России по Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102». По информации пресс-службы ведомства, уточнить условия приема и порядок направления в учебные заведения можно по адресу: город Волгоград, ул. Лесогорская, д. 67 а, контактный телефон: (8442) 39-68-51.
«В Московском пограничном институте ФСБ России ведется подготовка курсантов по специализациям:
- Управление подразделениями специального назначения и мобильных действий пограничных органов ФСБ России.
- Оперативная деятельность пограничных органов ФСБ России.
На базе Голицынского пограничного института ФСБ России готовят специалистов по направлениям:
- Управление деятельностью подразделений пограничного контроля.
- Психологическое обеспечение служебной деятельности в экстремальных условиях.
Срок обучения на потоке высшего образования составляет 5 лет, с присвоением воинского звания «лейтенант», на потоке среднего профессионального образования - 1 год 10 месяцев, с присвоением воинского звания «прапорщик».
Кандидатами на поступление могут стать граждане РФ:
- имеющие образование не ниже среднего (полного) общего (11 классов), в возрасте от 16 до 22 лет, не проходившие военную службу или проходившие военную службу;
- военнослужащие, проходящие службу по призыву или по контракту, в возрасте до 24 лет включительно.
Будущие сотрудники органов безопасности должны иметь хорошую физическую подготовку и быть годными по состоянию здоровья к военной службе.
Перед поступлением с кандидатами проводится медицинское освидетельствование и профессиональный психологический отбор.
В качестве вступительных экзаменов засчитываются результаты ЕГЭ, сданные в общеобразовательных организациях по месту жительства.
При поступлении в образовательные организации ФСБ России абитуриенты обеспечиваются бесплатными воинскими перевозочными документами для проезда до института, в случае не поступления, к месту жительства.
Во время обучения слушатели проживают в современном благоустроенном общежитии. Им предоставляется 3-х разовое питание, вещевое и денежное довольствие, бесплатные воинские перевозочные документы к месту проведения отпуска и обратно.
Большое внимание уделяется физической подготовке. Наиболее активно в институтах развиваются: рукопашный бой, самбо, волейбол, мини-футбол, легкая атлетика, лыжные гонки, спортивное ориентирование.
Важная роль отводится культурной жизни. В стенах институтов для курсантов выступают актеры театра и кино, звезды эстрады. Широко практикуются экскурсии по музеям, театрам столицы.
По окончании обучения слушателей ждет 100% трудоустройство и полный социальный пакет, предоставляемый военнослужащим по контракту.
В том числе, право на приобретение собственного жилья по избранному месту жительства по накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих. Погашение ипотечного кредита осуществляется не за счет денежных средств военнослужащего, а за счет средств федерального бюджета», - рассказали в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Волгоградской области.
Реклама
«Извинений не принимаем»: волгоградцы убили выходные в десятикилометровых пробках19.10.2020 11:24
Общество 19.10.2020 11:24
Париться по закону: волгоградцы стали строить личные бани в два раза активней19.10.2020 10:36
Общество 19.10.2020 10:36
В продуктовом магазине в Волгограде изъяли белорусские сигареты19.10.2020 09:47
Общество 19.10.2020 09:47
В Волгограде УК лишили права управления домами за уклонение от проверок19.10.2020 08:53
Общество 19.10.2020 08:53
Жители Волгоградской области попросили прокурора проверить эффективность трат на борьбу с пандемией18.10.2020 20:23
Общество 18.10.2020 20:23
Безработным в Волгоградской области предлагают заработать на свежем воздухе18.10.2020 13:12
Общество 18.10.2020 13:12
«Потерял 12 кг»: волгоградский борец за честные выборы попал с коронавирусом в госпиталь Минобороны17.10.2020 20:36
Общество 17.10.2020 20:36
Строитель стадиона «Волгоград Арена» может получить контракт на возведение скандальной трассы17.10.2020 17:14
Общество 17.10.2020 17:14
В Волгограде бистро использовало 43-летний облучатель для борьбы с COVID-1917.10.2020 16:55
Общество 17.10.2020 16:55
В Волгограде назвали дату старта большой реконструкции линии скоростного трамвая17.10.2020 16:37
Общество 17.10.2020 16:37
В Волгограде умер молодой директор колледжа медуниверситета17.10.2020 15:13
Общество 17.10.2020 15:13
В Волгограде продукты и полуфабрикаты для школьного питания готовятся на высокотехнологичном оборудовании17.10.2020 09:26
Общество 17.10.2020 09:26
«Везти вас некуда, мест нет»: 60-летнюю волгоградку с температурой под 40 оставили лечиться в общежитии16.10.2020 18:27
Общество 16.10.2020 18:27
«В ночное время мы не можем»: дорожники извинились за гигантские пробки под Волгоградом16.10.2020 17:37
Общество 16.10.2020 17:37
Для дома-памятника в Волгограде изготовят по спецзаказу восемь уникальных лифтов16.10.2020 15:34
Общество 16.10.2020 15:34
Реклама