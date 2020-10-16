Коронавирус перешел в контратаку в Волгоградской области





В Волгоградской области за минувшие сутки подтвердились смерти еще двоих человек от коронавируса. Как сообщили ИА «Высота 102» в федеральном оперштабе, также накануне диагноз коронавируса был поставлен 172 жителям. Это – рекордное количество заболевших за все время пандемии.

Всего в регионе уже 172 человека скончались от COVID-19.

По информации оперативного штаба региона, за минувшие сутки подтверждена смерть от коронавируса 59-летней женщины и 63-летнего мужчины. Жительница Новониколаевского района была госпитализирована в инфекционное отделение Урюпинской ЦРБ. Житель Светлоярского района лечился в инфекционном отделении городской клинической больницы №3 Волжского. Он уже поступил в больницу в крайне тяжелом состоянии.