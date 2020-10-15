Общество

До «Монолита»: скоростной трамвай в Волгограде переводят на сокращенный маршрут

Общество 15.10.2020 10:34
0
15.10.2020 10:34


В Волгограде на следующей неделе начинаются работы по реконструкции наземной части линии скоростного трамвая. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе мэрии, муниципальное предприятие "Северное" проведет модернизацию  контактной сети. Также реконструкция предусматривает полную замену рельсошпальной решетки протяженностью 21км в однопутном исчислении  от конечной станции "ВГТЗ" до ул. им. Землянского. Для обеспечения работы скоростного трамвая обновление будет проходить участками – первый этап предусматривает реконструкцию линии от  станции "ВГТЗ" до станции "Стадион "Монолит".
На время проведения работ электротранспорт будет работать в измененных границах:  от конечной станции  "Ельшанка" в Советском районе до станции "Стадион "Монолит" в Краснооктябрьском. Для удобства горожан на троллейбусный маршрут №12 "Спартановка – Детский центр", следующий по Первой продольной магистрали,  выйдет дополнительный подвижной состав. В троллейбусах данного маршрута к оплате будут приниматься и трамвайные проездные.
Отмечается, что сроки окончания первого этапа работ будут зависеть от погодных условий и ограничений, накладываемых противоэпидемиологическими мероприятиями. Плановая дата – первый квартал 2021 года.
Напомним, что проект реконструкции наземной части скоростного трамвая предусматривает, по сути, новое строительство путей с использованием современных бесшовных рельс, отказ от шпал в классическом понимании. Также будут модернизированы все расположенные на наземном участке линии переезды, свыше 21 км контактной сети, остановочные пункты, а также реконструирована система водоотведения, в том числе насосное оборудование в транспортном тоннеле в Краснооктябрьском районе. Кроме того, для комфорта жителей близлежащих домов, предусматривается обустройство шумозащитного покрытия путей. 
Как ранее сообщалось, из федерального бюджета Волгоградской области на капитальный ремонт путевого хозяйства и контактной сети линии скоростного трамвая г. Волгограда в границах ул. Землянского - пл. Дзержинского был выделен межбюджетный трансферт в сумме 300 миллионов рублей. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Жилой комплекс Парк Арена в Советском р-не г. Волгоград т. 49-53-53

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Облучатели-рециркуляторы для дома и офиса собственного производства
Общество
15.10.2020 13:09
Общество 15.10.2020 13:09
Комментарии

0
Далее
Общество
15.10.2020 12:59
Общество 15.10.2020 12:59
Комментарии

0
Далее
Общество
15.10.2020 11:52
Общество 15.10.2020 11:52
Комментарии

0
Далее
Общество
15.10.2020 10:52
Общество 15.10.2020 10:52
Комментарии

0
Далее
Общество
15.10.2020 10:15
Общество 15.10.2020 10:15
Комментарии

0
Далее
Общество
15.10.2020 09:29
Общество 15.10.2020 09:29
Комментарии

0
Далее
Общество
15.10.2020 08:16
Общество 15.10.2020 08:16
Комментарии

0
Далее
Общество
14.10.2020 14:35
Общество 14.10.2020 14:35
Комментарии

0
Далее
Общество
14.10.2020 13:51
Общество 14.10.2020 13:51
Комментарии

0
Далее
Общество
14.10.2020 11:26
Общество 14.10.2020 11:26
Комментарии 0

0
Далее
Общество
14.10.2020 10:57
Общество 14.10.2020 10:57
Комментарии

0
Далее
Общество
14.10.2020 09:31
Общество 14.10.2020 09:31
Комментарии

0
Далее
Общество
14.10.2020 09:10
Общество 14.10.2020 09:10
Комментарии

0
Далее
Общество
14.10.2020 08:46
Общество 14.10.2020 08:46
Комментарии

0
Далее
Общество
13.10.2020 19:45
Общество 13.10.2020 19:45
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:09
Три пенсионерки из Волгоградской области не пережили коронавирусную инфекциюСмотреть фотографии
12:59
В Волгограде «Джокеру» выписали штраф за безмасочникаСмотреть фотографии
12:31
Родился в рубашке: водитель авто чудом выжил в жутком ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:52
Трое умерли и 167 заболели: коронавирус перешел в наступление в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:41
Готовьте денежки: в Волгоградской области подняли плату за капремонтСмотреть фотографии
11:07
Самый масштабный Волгоградский форум для молодежи переходит в онлайнСмотреть фотографии
10:52
В Волгограде на 101-м году жизни скончался участник Сталинградской битвыСмотреть фотографии
10:34
До «Монолита»: скоростной трамвай в Волгограде переводят на сокращенный маршрутСмотреть фотографии
10:15
Это - жесть!: жители Краснослободска под Волгоградом рассказали о проведенном благоустройствеСмотреть фотографии
09:29
На юге Волгограда построят новую школу на месте снесеннойСмотреть фотографии
08:59
Власти Волгоградской области хотят узаконить вырубку дубов в Волго-Ахтубинской пойме ради трассыСмотреть фотографии
08:27
В волгоградской больнице №25 – новый главный врачСмотреть фотографии
08:16
Сахар и подсолнечное масло дорожают «семимильными шагами» в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:18
«Динара умерла»: пациентку психиатрической больницы с коронавирусом перевезли в Волгоград слишком поздноСмотреть фотографии
17:18
Россети подписали первое в стране долгосрочное регуляторное соглашение в сфере электроэнергетикиСмотреть фотографии
17:11
Матч волгоградского «Ротора» и «Тамбова» пройдет со зрителямиСмотреть фотографии
17:07
«Мы не можем себе этого позволить»: врач скорой помощи ответила волгоградцам, желающим лечитьсяСмотреть фотографииCмотреть видео
16:14
Стало известно о самочувствии первых добровольцев в Волгограде после прививки от коронавирусаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:05
Свыше 80% кредитов Сбербанка в Поволжье на покупку квартир в новостройках выдаются по программе ипотеки с господдержкойСмотреть фотографии
15:10
Аналитика МТС: какие компании открывались в Волгограде в сентябреСмотреть фотографии
14:42
Подпольное казино накрыли оперативники в офисном здании в ВолжскомСмотреть фотографии
14:35
В Волгограде вышла на линию новая маршруткаСмотреть фотографии
13:51
В Волгоградской области уже 23 медика скончались от коронавирусаСмотреть фотографии
13:35
Прокуроры пришли на усеянный дохлыми сомами пляж в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:48
Суточный прирост заболевших COVID-19 в Волгоградской области бьет рекордыСмотреть фотографии
11:26
«Братья Гримм» поздравили «Котельниково – Землю Героев» с Днем рожденияСмотреть фотографии
11:02
Двойной удар: четверо пострадали в ДТП с двумя машинами и столбом в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:57
Волгоградская облдума купит патриотические сувениры почти на полтора миллиона рублейСмотреть фотографии
10:48
Сотрудник сотовой компании идет по суд за утечку данных о 5 тыс абонентах в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:12
В Волгоградской области в ночных пожарах погибли двое мужчинСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 