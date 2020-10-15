До «Монолита»: скоростной трамвай в Волгограде переводят на сокращенный маршрут

Общество 15.10.2020 10:34
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15.10.2020 10:34
В Волгограде на следующей неделе начинаются работы по реконструкции наземной части линии скоростного трамвая. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе мэрии, муниципальное предприятие "Северное" проведет модернизацию контактной сети. Также реконструкция предусматривает полную замену рельсошпальной решетки протяженностью 21км в однопутном исчислении от конечной станции "ВГТЗ" до ул. им. Землянского. Для обеспечения работы скоростного трамвая обновление будет проходить участками – первый этап предусматривает реконструкцию линии от станции "ВГТЗ" до станции "Стадион "Монолит".
На время проведения работ электротранспорт будет работать в измененных границах: от конечной станции "Ельшанка" в Советском районе до станции "Стадион "Монолит" в Краснооктябрьском. Для удобства горожан на троллейбусный маршрут №12 "Спартановка – Детский центр", следующий по Первой продольной магистрали, выйдет дополнительный подвижной состав. В троллейбусах данного маршрута к оплате будут приниматься и трамвайные проездные.
Отмечается, что сроки окончания первого этапа работ будут зависеть от погодных условий и ограничений, накладываемых противоэпидемиологическими мероприятиями. Плановая дата – первый квартал 2021 года.
Напомним, что проект реконструкции наземной части скоростного трамвая предусматривает, по сути, новое строительство путей с использованием современных бесшовных рельс, отказ от шпал в классическом понимании. Также будут модернизированы все расположенные на наземном участке линии переезды, свыше 21 км контактной сети, остановочные пункты, а также реконструирована система водоотведения, в том числе насосное оборудование в транспортном тоннеле в Краснооктябрьском районе. Кроме того, для комфорта жителей близлежащих домов, предусматривается обустройство шумозащитного покрытия путей.
Как ранее сообщалось, из федерального бюджета Волгоградской области на капитальный ремонт путевого хозяйства и контактной сети линии скоростного трамвая г. Волгограда в границах ул. Землянского - пл. Дзержинского был выделен межбюджетный трансферт в сумме 300 миллионов рублей.
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