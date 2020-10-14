



Жители Котельниково отметили день рождения своего города в особом формате - в соответствии с требованиями безопасности в условиях распространения коронавирусной инфекции. Специально для этого дня руководители района и города записали видеообращения и поздравления для жителей. Творческие коллективы подготовили праздничную музыкальную программу, в которой наряду с современными хитами записали много любимых народных песен.

В этом году свою поддержку начинанию котельниковцев оказали участники поп-рок группы «Братья Гримм» - подарком для горожан стали лучшие хиты, которые исполнили музыканты в прямом эфире.

Прямое включение котельниковцы могли посмотреть на сайте «Котельниково – Земля Героев». Для людей, у которых есть сложности с доступом в интернет, город, при содействии «ЕвроХим-ВолгаКалия» организовал демонстрацию концертной программы на большой видеопанели, установленной на главной городской площади, размеры которой позволяют соблюдать условие социального дистанцирования.

Как пояснили ИА «Высота 102» в компании «ЕвроХим-ВолгаКалий», по просьбам горожан концерт состоялся дважды – в завершение праздничного дня посмотреть выступление звезд на огромном экране можно было в записи.

Несмотря ни на какие препятствия праздник должен был состояться – ведь жители Котельниково с большим уважением и гордостью относятся к истории и обычаям своего родного края. Специально для изучения и популяризации духовно-культурного наследия здесь при поддержке предприятия-инвестора «ЕвроХим-ВолгаКалий» реализуется большой проект развития бренда территории «Котельниково –Земля Героев». Официальный старт проекта был дан в 2019 году.

Напомним, с начала реализации проекта бренд «Котельниково – Земля Героев» стал известен и на федеральном уровне. За успехи в реализации бренда котельниковцы награждены премией Всероссийского конкурса в области социальной ответственности «Героям – быть!», поддержку в реализации бренда оказывает депутат Государственной Думы Татьяна Цыбизова.

Проект «Котельниково – Земля Героев» стал также темой интеллектуального турнира «Что? Где? Когда?», который провел Александр Друзь - обладатель приза «Бриллиантовая сова», шестикратный обладатель приза «Хрустальная сова», трёхкратный чемпион мира по спортивной версии «Что? Где? Когда?», директор Санкт-Петербургского филиала Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?».



