Расследования

Ударом ножа в сердце убила своего приятеля за измену жительница Волгоградской области

Расследования 13.10.2020 09:34
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13.10.2020 09:34


К 7 годам лишения свободы в колонии общего режима приговорена 54-летняя жительница Волгоградской области. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, Новониколаевский районный суд признал ее виновной в убийстве своего 62-летнего сожителя.
В суде установлено, что 10 марта 2019 года во время застолья между подсудимой и ее сожителем произошла ссора на почве ревности. Женщина напомнила, что длительное время заботилась о гражданском супруге и его детях, однако он нашел другую. Мужчина не пытался скрыть измену, после чего фигурантка уголовного дела нанесла ему один удар ножом в сердце. В результате мужчина скончался на месте происшествия.
Расследование уголовного дела проводилось Урюпинским МрСО СУ СК России по Волгоградской области.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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