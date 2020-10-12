"Спасайтесь, как можете": жители большого поселка в Волгоградской области остались без скорой помощи





В поселке Новый Рогачик Городищенского района Волгоградской области закрылся пункт скорой медицинской помощи – медперсонал на карантине. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, поселок, где проживает около 10 тысяч человек, остался без врачей, которые в последнее время работали с бешеной нагрузкой.

«Что нам делать, мы не представляем – экстренную помощь теперь оказывать некому, - рассказывают новорогачинцы. – На дверях закрытого пункта СМП появилось объявление с телефоном службы спасения – 112 и скорой медицинской помощи в Городище. До районного центра, между прочим, по трассе около 45 километров. О какой экстренной помощи можно вообще говорить?».

Жители Нового Рогачика утверждают, что администрация района в курсе этой проблемы, но ничего не предпринимает.

«Мы звонили в районную больницу, спрашивали, что делать, если у человека температура под сорок и есть признаки коронавируса? Нам ответили, что надо выпить парацетамол и ехать к ним. Слов нет», - рассказывают шокированные люди.

По словам новорогачинцев, отсутствие возможности получить экстренную помощь уже порождает панику и страх.

На сегодняшнем брифинге председатель комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолий Себелев заявил, что уже более 1600 медиков в регионе заразились коронавирусом.

«Врачи – тоже люди и они болеют», - сказал он.



