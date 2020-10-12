



Решением Палласовского районного суда ООО «Торгсервис 34» назначено наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении Роспотребнадзора, предприятие нарушило законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность окружающих.

В ходе обследования магазина «Светофор» (ООО «Торгсервис 34») в городе Палласовка выяснилось, что торговой точкой не созданы условия для соблюдения личной гигиены персонала, не обеспечен запас одноразовых масок, (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в три часа) для использования их при работе с посетителями, дезинфицирующих салфеток, кожных антисептиков для обработки рук, отсутствуют средства индивидуальной защиты при выполнении работ с дезинфицирующими средствами, не осуществляется проведение ежедневного обеззараживания воздуха в помещениях с массовым скоплением людей с использованием ультрафиолетовых бактерицидных облучателей закрытого типа (рециркуляторы).

Постановление суда не вступило в законную силу.







