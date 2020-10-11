



Волгоградская область оказалась единственным регионом в ЮФО, где достигнут 100-процентный показатель по доступности дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на мониторинг, опубликованный министерством просвещения РФ, так, в Волгоградской области на 1 октября места в детских садах получили 18793 ребенка. В регионе не осталось ни одного малыша данного возраста, который бы не был обеспечен местом в дошкольном учреждении.

Между тем, ситуация с доступностью дошкольного образования в регионах ЮФО разная. Этот показатель варьируется от 50% до 91%.



