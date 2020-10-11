



Автолюбители с нетерпением ждут открытия отрезка новой четырехполосной дороги на улице Электролесовской в Советском районе Волгограда. Судя по съемкам с воздуха, участок от улицы Автомобилистов до ТРК «Акварель» почти готов. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии Волгограда, бригады муниципального предприятия «ДСЭР Советского района» выполнили все основные работы. Сейчас идет обустройство тротуаров. Движение по построенному с нуля участку откроют, как и планировалось, в ноябре, после того, как городская администрация убедится в полной готовности объекта.

Возведение дороги-дублера, соединяющей Советский и Кировский районы, началось еще зимой 2019 года. Весь комплекс первого участка продолжения улицы Электролесовской планируется завершить в 2021 году. Затем начнется возведение второго отрезка дороги – от ТРК «Акварель» до соединения с улицей Кирова – его завершат в 2024 году.

Проект предусматривает не только сооружение полноценного соединительного проезда, но и создание инфраструктуры с тротуарами, парковочными карманами, ливневой канализацией и освещением.

В перспективе новая дорога соединится с улицей Кирова, став полноценным дублером Второй продольной магистрали в Советском и Кировском районах.