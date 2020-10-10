Волгоградцы связали рост цен на еду и заболеваемость коронавирусом

Общество 10.10.2020 17:15
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10.10.2020 17:15
Резким подорожанием растительного масла обеспокоены жители Волгоградской области. Читатели ИА «Высота 102» сообщают, что за последний месяц цена на этот продукт возросла примерно рублей на двадцать. «Что происходит с ценами? Месяц назад я покупала масло «Аннинское» за 89 рублей за бутылку, вчера пришла в магазин, а оно стоит уже 109 рублей. За месяц цена на масло увеличилась на 18 рублей», - возмущается волгоградка Светлана.
Читатели информагентства отмечают рост стоимости гречки и риса. «Покупала гречку хорошего качества за 80-90 рублей в конце лета, сейчас пакет крупы уже перевалил за сто рублей. Последний раз так быстро росли цены в марте-апреле, когда у нас началась пандемия. Сейчас, как известно, вторая волна и цены снова пошли вверх! Может, рост цен и заболеваемости коронавирусом как-то связан?», - предполагает волгоградка Галина Николаевна.
Между тем, по последним данным Волгоградстата, средняя цена растительного масла составила 100 рублей 30 копеек за литр. За месяц этот продукт питания подорожал почти на 7%. Ранее сообщалось о росте цен на растительное масло в России из-за низкого урожая подсолнечника в связи с засухой в южных регионах. Однако в ФАС России заверяли, что никаких предпосылок для увеличения цен на масло нет и отмечали, что «для розничного рынка подсолнечного масла последние пять лет характерна стабильность ценовой ситуации вне зависимости от объемов производства исходного сырья».
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