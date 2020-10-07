Общество

Волгоградские чиновники объяснили необходимость закрытия больниц на юге для плановой помощи

Общество 07.10.2020 19:55
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07.10.2020 19:55


Решение властей Волгоградской области о перепрофилировании больницы №15 в Красноармейском районе города для лечения коронавирусных больниц возмутило жителей южной части города, где раньше под такие же цели переоборудовали больницу №16. С учетом того, что и центральная больница Светлоярского района также на днях стала принимать больных коронавирусной инфекцией, то южная часть города и региона, по сути, осталась без медучреждений для оказания плановой и экстренной помощи другим категориям пациентов. Этот вопрос, сообщает ИА «Высота 102», был задан на брифинге заместителю председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николаю Алимову. 
Чиновник пояснил, что в больнице №15 открывать дополнительные места для лечения коронавирусных пациентов планируют поэтапно. Николай Алимов выразил надежду, что полностью закрывать больницу для оказания плановой помощи все-таки не придется, если ситуация будет выравниваться.  
Пока же больных с другими заболеваниями будут принимать другие медучреждения города, например, областная больница №1 и городская клиническая больница скорой медицинской помощи №25. При этом Николай Алимов признал, что, конечно, будут «потери в дороге, ведь город у нас длинный». 

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