



Решение властей Волгоградской области о перепрофилировании больницы №15 в Красноармейском районе города для лечения коронавирусных больниц возмутило жителей южной части города, где раньше под такие же цели переоборудовали больницу №16. С учетом того, что и центральная больница Светлоярского района также на днях стала принимать больных коронавирусной инфекцией, то южная часть города и региона, по сути, осталась без медучреждений для оказания плановой и экстренной помощи другим категориям пациентов. Этот вопрос, сообщает ИА «Высота 102», был задан на брифинге заместителю председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николаю Алимову.

Чиновник пояснил, что в больнице №15 открывать дополнительные места для лечения коронавирусных пациентов планируют поэтапно. Николай Алимов выразил надежду, что полностью закрывать больницу для оказания плановой помощи все-таки не придется, если ситуация будет выравниваться.

Пока же больных с другими заболеваниями будут принимать другие медучреждения города, например, областная больница №1 и городская клиническая больница скорой медицинской помощи №25. При этом Николай Алимов признал, что, конечно, будут «потери в дороге, ведь город у нас длинный».



