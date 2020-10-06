



Всемирный День архитектора был отмечен накануне в Волгограде чествованием и награждением победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 году.





Как сообщает ИА «Высота 102», собравшиеся в Институте архитектуры и строительства Волгоградского государственного технического университета творческие команды, в том числе молодых архитекторов, получали заслуженные слова благодарности, дипломы и памятные призы.

Как отметила председатель комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области Елена Прохорова, повод для встречи значимый – четыре проекта волгоградцев от городов Урюпинск, Палласовка, Петров Вал и Николаевска из пяти представленных на Всероссийском конкурсе лучших проектов одержали победу. А это значит, что от идеи до воплощения проектов в жизнь осталось совсем немного.





В рамках мероприятия компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» отметила также наградами победителей закрытого архитектурного конкурса среди студентов вуза по разработке эскизного проекта парка в жилом районе «Дубовая роща» города Котельниково Волгоградской области. Победителем стала студентка 4 курса Майя Цаава.





Исполнительный директор компании «ЕвроХим-ВолгаКалий» Евгений Сахаров отметил высокий уровень профессионализма участников конкурса, заверив, что проект победителя будет реализован.

Участники торжественного мероприятия особо отметили важность того, что их проекты совсем скоро станут реальностью и принесут комфорт жителям региона.

Подробности – в видеосюжете ИА «Высота 102»