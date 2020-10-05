Волгоградская облдума обзаведется битами

Общество 05.10.2020 14:23
0
05.10.2020 14:23
Волгоградская областная дума приобретает партию ценных подарков и сувенирных товаров для обеспечения мероприятий, проводимых регпарламентом. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее извещение опубликовано на сайте госзаказов. Аппарат облдумы планирует приобрести 120 наборов инструментов на общую сумму почти в 400 тысяч рублей. В каждом наборе должно быть не менее 93 предметов, упакованных в пластиковый кейс с индивидуальными отделениями. В набор входят биты в количестве не менее 16 штук, торцевые головки и ключи в количестве не менее трех штук. Финансироваться закупка будет из областного бюджета.
Реклама
В Волгоградской области назвали самых редких учителей-предметников05.10.2020 14:51
Общество 05.10.2020 14:51
Первый заместитель прокурора Волгоградской области проведет личный прием граждан05.10.2020 14:12
Общество 05.10.2020 14:12
В Волгограде скончался 95-летний участник Сталинградской битвы05.10.2020 13:05
Общество 05.10.2020 13:05
Мы помним: 19 лет назад погиб сотрудник УФСБ по Волгоградской области Александр Кораблев05.10.2020 12:19
Общество 05.10.2020 12:19
В части волгоградских больниц и детских садов потеплело05.10.2020 11:43
Общество 05.10.2020 11:43
На случай ухудшения: в Волгоградской области готовятся к новым ограничительным мерам05.10.2020 11:10
Общество 05.10.2020 11:10
В Волгоградской области – самая низкая смертность от коронавируса среди регионов ЮФО05.10.2020 10:49
Общество 05.10.2020 10:49
«Он только начал познавать мир»: Архипу из Волгограда нужны средства на реабилитацию05.10.2020 09:56
Общество 05.10.2020 09:56
Иностранцы осаждают вокзал в Волжском ради билета на родину05.10.2020 09:49
Общество 05.10.2020 09:49
Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ» подарил слабовидящим детям «говорящие» книги05.10.2020 08:19
Общество 05.10.2020 08:19
Иномарка СУ СКР по Волгоградской области больше не летает по встречке с мигалкой04.10.2020 23:21
Общество 04.10.2020 23:21
Водителям питерского перевозчика запретили выгонять пенсионеров из автобуса №123 "Волжский-Волгоград"04.10.2020 21:16
Общество 04.10.2020 21:16
В Волгограде жителей Дзержинского района удивили восстановлением безнадежно убитой дороги04.10.2020 16:35
Общество 04.10.2020 16:35
Скандал с увольнением тренеров по плаванию прокомментировали в мэрии Волжского04.10.2020 14:38
Общество 04.10.2020 14:38
Не попадите в ловушку!: волгоградцам советуют не идти в самозанятые под напором работодателей04.10.2020 10:03
Общество 04.10.2020 10:03
Реклама