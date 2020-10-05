Происшествия

Безработный под Волгоградом спилил 52 дуба на продажу

Происшествия 05.10.2020 11:45
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05.10.2020 11:45


За незаконную вырубку лесных насаждений задержан 44-летний житель села Горная Пролейка Дубовского района. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, о незаконной вырубке 52 дубов на территории Дубовского участкового лесничества, расположенного в 7 километрах северо-западнее села Усть-Погожье, сообщили в полицию егери.
Правоохранители установили и задержали подозреваемого. Безработный мужчина сознался в содеянном. Он пояснил полицейским, что с конца сентября самостоятельно, не имея разрешения, вырубил деревья, после чего реализовывал их местным жителя. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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