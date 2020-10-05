Безработный под Волгоградом спилил 52 дуба на продажу





За незаконную вырубку лесных насаждений задержан 44-летний житель села Горная Пролейка Дубовского района. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, о незаконной вырубке 52 дубов на территории Дубовского участкового лесничества, расположенного в 7 километрах северо-западнее села Усть-Погожье, сообщили в полицию егери.

Правоохранители установили и задержали подозреваемого. Безработный мужчина сознался в содеянном. Он пояснил полицейским, что с конца сентября самостоятельно, не имея разрешения, вырубил деревья, после чего реализовывал их местным жителя. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



