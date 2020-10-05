



В Волгоградской области в августе от коронавируса скончались три человека. Такие данные, сообщает ИА «Высота 102», опубликовал Росстат. Коронавирус не стал основной причиной смерти еще четырех человек и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений.

Между тем, в июле от коронавируса скончались четыре человека. Причиной смерти еще 16 человек коронавирус не являлся и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений. Еще пять человек скончались именно от осложнений после перенесенной инфекции.

В августе в Волгоградской области оказалась самая низкая смертность от коронавируса. Так, в Ростовской области количество жертв инфекции составило 218 человек, в Краснодарском крае – 55 человек.



