ВТБ: россияне сократили траты на лекарства в сентябре

Общество 02.10.2020 13:39 Новости компаний
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02.10.2020 13:39 Новости компаний
Жители России в сентябре сократили свои расходы на лекарства на 13% по количеству и на 9% – по объему по сравнению с сентябрем прошлого года.
При этом, как сообщили ИА "Высота 102" в ВТБ, в Москве спрос на лекарства продолжает расти. Об этом свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса ВТБ.
Тенденция к сокращению трат россиян в аптеках наметилась еще летом. В июне-августе объем транзакций в аптечных сетях составил 2,6 млрд рублей, что на 9% ниже, чем летом 2019 г. В сентябре тренд продолжился – общий объем трат составил за первый месяц осени 1 млрд рублей. Средний чек при этом увеличился на 4% - до 547 рублей.
Москвичи, напротив, стали тратить на лекарства больше – оборот столичных аптек по итогам лета и в сентябре увеличился на 5% к аналогичным периодам прошлого года. При этом реже, чем в прошлом сентябре, ходить в аптеки они не стали: количество транзакций снизилось на 2%, а средний чек вырос на 7% и составил 672 рубля.
Петербуржцы и гости Северной столицы, наоборот, в начале осени стали чаще ходить в аптеки (количество транзакций выросло на 22%), но их траты на лекарства снизились - на 5% прошлому сентябрю. Средний чек на лекарства здесь выше, чем в Москве – 724 рубля.
«Снижению затрат на лекарства способствовало уменьшение туристической активности населения, в том числе сказалось отсутствие зарубежных поездок. Россияне чаще оставались дома, поэтому сократился спрос на препараты, составляющие типичную «аптечку путешественника». При этом в части регионов, которые в этом году стали популярными направлениями для внутреннего туризма, сегмент показал существенный рост», - отмечает Алексей Киричек, вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ.
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