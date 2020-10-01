В Волжском иностранцы заняли скамейки в ожидании поезда на родину





На привокзальной площади в Волжском начинают собираться граждане Узбекистана перед предстоящей отправкой на свою родину. Как сообщает ИА «Высота 102», рано утром здесь уже собрались несколько десятков человек с вещами. Некоторые, завернувшись в одеяла, спят прямо на лавочках. Сегодня, напомним, из Волжского вечером отправляется очередной специальный железнодорожный рейс до Душанбе. Город в Волгоградской области выбран для отправки граждан Узбекистана из соседних регионов, которые не могли раньше покинуть Россию из-за действия ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса.

Ранее власти Волжского помогли с размещением иностранцев в городе, предложив им в качестве временного убежища мусульманский культурно-просветительский центр на острове Зеленый. Кроме того, жителей попросили по мере возможности оказать помощь гражданам Узбекистана в виде теплых вещей и одеял.



