Общество

В Волжском иностранцы заняли скамейки в ожидании поезда на родину

Общество 01.10.2020 08:24
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01.10.2020 08:24


На привокзальной площади в Волжском начинают собираться граждане Узбекистана перед предстоящей отправкой на свою родину. Как сообщает ИА «Высота 102», рано утром здесь уже собрались несколько десятков человек с вещами. Некоторые, завернувшись в одеяла, спят прямо на лавочках. Сегодня, напомним, из Волжского вечером отправляется очередной специальный железнодорожный рейс до Душанбе. Город в Волгоградской области выбран для отправки граждан Узбекистана из соседних регионов, которые не могли раньше покинуть Россию из-за действия ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса. 
Ранее власти Волжского помогли с размещением иностранцев в городе, предложив им в качестве временного убежища мусульманский культурно-просветительский центр на острове Зеленый. Кроме того, жителей попросили по мере возможности оказать помощь гражданам Узбекистана в виде теплых вещей и одеял. 

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