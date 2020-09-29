Ветерану под №1 в Волгоградской области отказали в жилье

Общество 29.09.2020 13:59
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29.09.2020 13:59
Прокуратура Волгоградской области обратилась в суд с исковым заявлением о признании незаконным действий регионального комитета строительства в части отказа 60-летнему местному жителю в социальной выплате на приобретение жилья. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, 60-летний житель региона обратился в надзорное ведомство с жалобой о нарушении его социальных прав.
В ходе проверки установлено, что мужчина является инвалидом II группы по заболеванию, полученному при прохождении военной службы в рядах Советской Армии. Длительное время он состоит на учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. Распоряжением управления по жилищной политике администрации Волгограда он был признан получателем социальной выплаты на приобретение жилого помещения по основаниям, предусмотренным Федеральным законом "О ветеранах". В сводный список получателей социальной выплаты по Волгоградской области на 2020 год инвалид был включен под №1.
Однако письмом регионального комитета строительства от 26 марта текущего года в рассмотрении вопроса о предоставлении гражданину социальной выплаты было отказано. Одним из оснований отказа явилось якобы намеренное ухудшение заявителем своих жилищных условий – мужчина подарил дочери садовый дом.
Вместе с тем, согласно законодательству садовый дом не мог учитываться при определении нуждаемости в жилом помещении, поскольку в установленном законом порядке не признавался помещением, пригодным для постоянного проживания.
Центральный районный суд Волгограда удовлетворил заявленные прокуратурой исковые требования в полном объеме, обязав ответчика рассмотреть вопрос о предоставлении гражданину положенной выплаты.
Судебное решение в законную силу не вступило.
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