



В соответствии с планом проведения антитеррористических учений на 2020 год, утвержденным Председателем НАК, Оперативным штабом в Волгоградской области сегодня на территории Дубовского муниципального района проводится командно-штабное учение по теме: «Организация и проведение контртеррористической операции на объектах массового пребывания людей», сообщает ИА «Высота 102».

«Просьба к жителям Волгограда и области с пониманием отнестись к возможным временным ограничениям передвижения, связанным с отработкой задач учения, и не поддаваться ложным слухам, домыслам. Заслуживающая внимания граждан информация будет представляться незамедлительно», - отметили в оперштабе региона.



