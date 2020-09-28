На автодроме в Сочи даже мобильный интернет показал рекорды скорости

Телеком 28.09.2020 13:07 Новости компаний
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28.09.2020 13:07 Новости компаний
МегаФон подготовил сочинский автодром к проведению чемпионата по гонкам, обеспечив покрытие сверхскоростным интернетом на главной зрительской трибуне, в зонах билетных касс и зонах для организаторов и участников. Одновременно выходить в сеть cмогли около 45 тысяч болельщиков.
Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании, на территории проведения главного автоспортивного мероприятия 2020 года оператор развернул сеть из более чем 85 базовых станций, треть из которых поддерживают формат LTE 2600 с технологией Advanced (4G+) и организацией MIMO 2х2. Данная сеть позволила абонентам пользоваться мобильным интернетом на скорости до 300 Мбит/сек.
На территории всего Олимпийского парка МегаФон установил сетьWi-Fiс быстрым интернетом в 15 локациях для сканирования входных билетов, а также обеспечилWi-Fi-покрытие со скоростью до 100 Мбит/сек в 7 зонах торговых павильонов.Высокие скорости обработки данных и бесперебойная связь помогли избежать скоплений желающих попасть на гонку.
«Каждый год МегаФон выступает поставщиком мобильной связи и фиксированных сервисов на сочинском автодроме во время всероссийских автоспортивных мероприятий. Мы видим, что интернет-трафик растет, зрители соревнований с каждым разом все больше снимают, стримят, ведут онлайн-трансляции. Учитывая такой тренд, в 2020 году мы не просто позаботились о стабильной связи и точках доступа Wi-Fi для организаторов, но и провели модернизацию оборудования на главной трибуне гонок, увеличив емкость и пропускную способность сети», - комментирует директор регионального отделения МегаФона в Сочи Игорь Ионов.
Ежегодно проявляя себя самым быстрым и качественным оператором мобильной связи в России, МегаФон поддерживает этот уровень надежности в Сочи и обеспечивает высокие скорости интернета, не уступающие скоростям гоночных болидов, уже седьмой год, с самого первого проведения автоспортивныхсоревнованийвсемирного масштаба на территории сочинского автодрома.
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