Умерла заместитель председателя Волгоградского профсоюза медиков

Общество 25.09.2020 12:28
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25.09.2020 12:28
29 сентября в 10.50 на городском кладбище в Волжском начнется прощание с заместителем председателя Волгоградской организации профсоюза работников здравоохранения Юлией Марковой, сообщает ИА «Высота 102». О скоропостижной смерти 48-летней женщины известил облсовпроф. Юлия Маркова умерла 23 сентября. Причиной смерти называют коронавирусную инфекцию.
«Коллеги оценили ее активную гражданскую позицию, трепетное отношение к пациентам, неравнодушие к жизни коллектива и в 2008 году избрали Юлию Михайловну председателем профкома. На этом посту она добилась 100-процентного профсоюзного членства, участвовала в таких мероприятиях обкома профсоюза как конкурсы «Лучшая медицинская сестра», «Лучший коллективный договор» и др.
После избрания Ю. М. Марковой на должность заместителя председателя отраслевого обкома профсоюза она продолжала активно создавать положительный профсоюзный имидж, занималась с молодежью, как тренер-преподаватель передавала свой опыт коллегам, в условиях реформирования отрасли работала в тесном контакте не только с председателями профкомов, но и с главными врачами. Юлия Михайловна пользовалась заслуженным уважением среди рядовых членов профсоюза, профсоюзных активистов и останется в нашей памяти как принципиальный руководитель и чуткий человек »,- говорится в официальном сообщении Волгоградского областного Совета профсоюзов.
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