Территорию автовокзала в Волжском заняли иностранцы

Общество 25.09.2020 08:41
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25.09.2020 08:41
В Волжском перекрыта часть территории автовокзала из-за граждан Узбекистана, которые сегодня уедут на родину. О переносе остановок общественного транспорта на привокзальной площади «в связи с технической необходимостью работы автовокзала» накануне сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волжского. Для пригородных и междугородних маршрутов на городской привокзальной площади будет работать только первая платформа автовокзала. Платформы со второй по седьмую перекрыты. В настоящее время на данных платформах скопились сотни граждан Узбекистана, которые ждут специальный поезд до Ташкента. Первые автобусы пришли еще ночью. В ожидании отправки некоторые узбеки расположились прямо на земле на одеялах и матрацах. Иностранцев охраняют усиленные наряды полиции. Как рассказали ИА «Высота 102» сотрудники вокзала, граждане Узбекистана работали в теплицах и не могли выехать на родину из-за закрытых границ. После их отправки на территории вокзала будет проведена дезинфекция.
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