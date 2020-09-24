Поселок Солнечный в Волгограде освобождают из мусорного плена





До конца октября МБУ «ЖКХ Краснооктябрьского района» завершит работы по ликвидации стихийной свалки в окрестностях поселка Солнечного. Силами муниципального предприятия от мусора будет очищена территория площадью порядка 12 тысяч квадратных метров, на которой скопилось около 7 тыс. куб. метров отходов, сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда.

Стихийная свалка вдоль ул. Автомагистральной появилась около 10 лет назад – жители стали свозить сюда бытовой и строительный мусор. Все это время районная коммунальная служба расчищала территорию, выставляла информационные щиты, запрещающие производить сброс отходов, однако свалка образовывалась здесь вновь, постепенно увеличиваясь в масштабах. «В этом году за счет средств муниципалитета предприятием закуплена спецтехника для расчистки территории и вывоза отходов на специализированный полигон. Наличие собственного автопарка позволит предприятию самостоятельно организовывать работу по ликвидации несанкционированных мест отходов без привлечения сторонних организаций», - рассказал глава администрации Краснооктябрьского Иван Дронов.

Со стихийной свалки вблизи поселка Солнечного в настоящий момент рабочими уже вывезено свыше 1000 из 5300 тонн мусора, среди которого битый кирпич, отходы гипса, металлолом, пластик, полиэтилен, крупногабаритные жилищные и пищевые отходы с предприятий. В дальнейшем следить за недопущением возникновения новых свалок на этой территории предстоит специализированным, в том числе надзорным органам, за загрязнение окружающей среды к нарушителям будут применены меры, предусмотренные законодательством. Согласно статье 8.7 Кодекса Волгоградской области об административной ответственности для физических лиц сумма штрафа составляет до 4 тысяч рублей, для должностных лиц – до 15 тысяч рублей, для юридических – до 30 тысяч рублей.

В ближайшее время работы по ликвидации стихийных свалок строительных и крупногабаритных бытовых отходов, занимающих тысячи квадратных метров, начнутся также в поселке С. Чекалина в Кировском районе, по ул. Пугачевской, Чебоксарской, Дубовской в Ворошиловском районе и на других городских территориях.



