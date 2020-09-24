Поселок Солнечный в Волгограде освобождают из мусорного плена

Общество 24.09.2020 12:34
0
24.09.2020 12:34
До конца октября МБУ «ЖКХ Краснооктябрьского района» завершит работы по ликвидации стихийной свалки в окрестностях поселка Солнечного. Силами муниципального предприятия от мусора будет очищена территория площадью порядка 12 тысяч квадратных метров, на которой скопилось около 7 тыс. куб. метров отходов, сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда.
Стихийная свалка вдоль ул. Автомагистральной появилась около 10 лет назад – жители стали свозить сюда бытовой и строительный мусор. Все это время районная коммунальная служба расчищала территорию, выставляла информационные щиты, запрещающие производить сброс отходов, однако свалка образовывалась здесь вновь, постепенно увеличиваясь в масштабах. «В этом году за счет средств муниципалитета предприятием закуплена спецтехника для расчистки территории и вывоза отходов на специализированный полигон. Наличие собственного автопарка позволит предприятию самостоятельно организовывать работу по ликвидации несанкционированных мест отходов без привлечения сторонних организаций», - рассказал глава администрации Краснооктябрьского Иван Дронов.
Со стихийной свалки вблизи поселка Солнечного в настоящий момент рабочими уже вывезено свыше 1000 из 5300 тонн мусора, среди которого битый кирпич, отходы гипса, металлолом, пластик, полиэтилен, крупногабаритные жилищные и пищевые отходы с предприятий. В дальнейшем следить за недопущением возникновения новых свалок на этой территории предстоит специализированным, в том числе надзорным органам, за загрязнение окружающей среды к нарушителям будут применены меры, предусмотренные законодательством. Согласно статье 8.7 Кодекса Волгоградской области об административной ответственности для физических лиц сумма штрафа составляет до 4 тысяч рублей, для должностных лиц – до 15 тысяч рублей, для юридических – до 30 тысяч рублей.
В ближайшее время работы по ликвидации стихийных свалок строительных и крупногабаритных бытовых отходов, занимающих тысячи квадратных метров, начнутся также в поселке С. Чекалина в Кировском районе, по ул. Пугачевской, Чебоксарской, Дубовской в Ворошиловском районе и на других городских территориях.
Реклама
В Волгоградской областной думе подняли банный вопрос24.09.2020 12:08
Общество 24.09.2020 12:08
В Волгоградской области жители разбили "зомби"- палисадник24.09.2020 10:32
Общество 24.09.2020 10:32
Без Марии: в Волгограде назвали цену международного форума в онлайн формате24.09.2020 09:11
Общество 24.09.2020 09:11
Центральный районный суд Волгограда отклонил иск к губернатору23.09.2020 17:10
Общество 23.09.2020 17:10
В Волгоградской области родители-педофилы получили 38 лет тюрьмы на двоих23.09.2020 15:22
Общество 23.09.2020 15:22
Умерли в одной больнице: врачи объяснили новые смерти от коронавируса в Волгоградской области23.09.2020 14:47
Общество 23.09.2020 14:47
Школу в Волгоградской области закрыли из-за вспышки вируса23.09.2020 13:33
Общество 23.09.2020 13:33
Как в Москве: подходы к храму в центре Волгограда мостят камнем с севера23.09.2020 13:11
Общество 23.09.2020 13:11
Памятник Ленину и ворота: в Волгограде ширится список объектов культурного наследия23.09.2020 12:43
Общество 23.09.2020 12:43
Вклад в будущее детей23.09.2020 12:07
Общество 23.09.2020 12:07
Снова две смерти: коронавирус безжалостен к жителям Волгоградской области23.09.2020 11:38
Общество 23.09.2020 11:38
«Внимание всем»: в Волгограде включат сирены23.09.2020 09:50
Общество 23.09.2020 09:50
«Главврач тоже с коронавирусом»: COVID-19 вернулся в больницу Волгоградской области22.09.2020 21:56
Общество 22.09.2020 21:56
Волгоградский природоохранный прокурор выразил опасения из-за стройки трассы в пойме22.09.2020 21:11
Общество 22.09.2020 21:11
Губернатор Волгоградской области провел секретное совещание22.09.2020 15:42
Общество 22.09.2020 15:42
Реклама