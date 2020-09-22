Совет Госдумы рассмотрел скандальный законопроект о переходе Волгоградской области на московское время





Совет Госдумы рассмотрел законопроект, внесенный в нижнюю палату российского парламента, о переходе Волгоградской области в московскую часовую зону. Как сообщили ИА «Высота 102» в Госдуме, Совет Госдумы назначил ответственным за законопроект комитет по охране здоровья и поручил представить отзывы, предложения и замечания к законопроекту к 20 октября, а также подготовить документ к рассмотрению Госдумой в осеннюю сессию. В частности, планируется включить законопроект в примерную программу осенней сессии в ноябре этого года. Также документ направят на заключение в правовое управление.

Ранее ИА "Высота 102" сообщало, что скандальный законопроект принял к рассмотрению комитет по охране здоровья Госдумы. Накануне Центральный районный суд отказал в удовлетворении объединенного коллективного иска противников московского времени к областной думе, которые просили признать действия депутатов областной думы по принятию постановления регпарламента по направлению в Госдуму законопроекта незаконными. Однако истцы намерены обжаловать решение суда. Между тем, активисты движения «Волгоградское время» продолжают сбор подписей за отмену постановления, первая партия в количестве почти 18 тысяч автографов была отправлена президенту России Владимиру Путину.



